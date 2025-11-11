ايلاف من الرياض: أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية عن الإطلاق الرسمي لمنتجع “أمالا” على الساحل الشمالي الغربي للمملكة، وذلك خلال القمة الافتتاحية لـ TOURISE. ويُعد المنتجع أحد أبرز المشاريع السياحية ضمن خطط تطوير وجهات البحر الأحمر، ومن المقرر أن يبدأ استقبال ضيوفه قريباً.

يقع “أمالا” في منطقة تبوك عند التقاء الجبال بالبحر الأحمر، ويهدف إلى تقديم تجربة تجمع بين الاستجمام والعافية في بيئة طبيعية متكاملة. وتشمل المرحلة الأولى من المشروع ستة منتجعات متصلة بممشى يمتد نحو خمسة كيلومترات وسط مناظر طبيعية. ومن بين هذه المنتجعات، “إيكوينوكس أمالا” الذي يضم 128 غرفة و29 مسكناً مع مرافق مخصصة للعلاج والاستشفاء، و**“فورسيزونز أمالا”** الذي يوفر 202 وحدة إقامة و25 مسكناً بشواطئ خاصة ومركزاً للأطفال.

وتُعد شركة البحر الأحمر الدولية (RSG) مطوراً عقارياً متكاملاً مملوكاً لصندوق الاستثمارات العامة، وتضم محفظتها مشاريع متنوعة في قطاعات السياحة، والسكن، والبنية التحتية، والنقل، والرعاية الصحية. وتشمل هذه المشاريع وجهات فاخرة قائمة على مبادئ الاستدامة، مثل مشروع البحر الأحمر الذي استقبل ضيوفه عام 2023، ومنتجع ثُوَل الخاص الذي افتتح في 2024، وأمالا التي ستفتتح في 2025. كما تتولى الشركة أعمال تطوير وتحديث مطار الوجه لرفع كفاءته وتوسيع قدراته التشغيلية.

ومن خلال هذه المشاريع، تواصل البحر الأحمر الدولية دعم أهداف رؤية السعودية 2030 عبر تعزيز السياحة الفاخرة وتنويع الاقتصاد الوطني، وترسيخ مفهوم التنمية المسؤولة والمستدامة.