يصادف 31 آب (أغسطس) يوم ميلاد ولي العهد السعودي الذي يبلغ عامه الأربعين، ونحن كسعوديين نفخر ونسعد ونقدم الولاء والطاعة والتهنئة الصادقة بهذا اليوم السعيد، والذي معاً نفرح ونعانق السماء صدقاً ومحبة وطاعة بذكرى البيعة لسيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد - حفظه الله.

كيف لا وكلماتك في أذهان السعوديين: "مصلحتي أن يكون الوطن عزيزاً وينمو، ومصلحتي أن يكون المواطن السعودي راضياً كل يوم أكثر من اليوم اللي قبله".

ويعد ولي العهد - حفظه الله - مهندس الخطة التي تسعى للإصلاح الاقتصادي في المملكة، والتي من خلالها نتجت رؤية 2030، التي تهدف إلى الاعتماد على عدة مصادر اقتصادية وليس النفط فقط، وتحقيق توازن مالي بالمملكة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وهي أضخم شيء أحدثه ولي العهد في العام 2016، حيث قام بإعدادها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتولى رئاستها ولي العهد. وهذه الرؤية تتضمن العديد من الخطط الاقتصادية والتنموية.

نعم، نحن محظوظون بوجودك يا سمو الأمير، ويوم السعد يعيشه الشعب وتعيشه بلادنا في ذكرى البيعة السابعة للقائد الذي شكّل حالة غير مسبوقة في التاريخ وعلى جميع الأصعدة، ناهيك عن دوره السياسي وإدارة الحكم، حيث صنع الهيبة وكان للتنوير معنى. خارطة طريق رسمها للمستقبل تميزت بالشفافية والمصداقية والمنطقية الرقمية. ‏ونحن كشعب سعودي بصفة خاصة وعربي بصفة عامة لنا الحق أن نفخر ونحمد الله على نعمة محمد بن سلمان.

حقيقة، ما حدث من حكومتنا ومن ولي عهدنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عراب الرؤية، وما يؤكده الجميع بأن نجاح المملكة العربية السعودية هو نجاح للعرب، حقيقة أن ما يعلنه ولي عهدنا الآن هو الواقع في المستقبل. نقولها حقيقة: نعم، قوة القرارات وصدق المواقف ووضوح الرؤية هي من صنعت مملكتنا الجديدة. نعم، ولي العهد رائدها ومؤسسها. نعم، لقد أثبت للعالم أهمية السعودية ومكانتها كزعامة بارزة وقوية للعالم الإسلامي، بتأييد خليجي عربي إسلامي واحترام من القوى العظمى.

كلمات قالها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، كشفت رؤيته الواعدة واستشرافه لمستقبل المملكة. من خلال مقولاته عند حديثه ومنها: "دائماً ما تبدأ قصص النجاح برؤية. وأنجح الرؤى هي تلك التي تُبنى على مكامن القوة". ما أروع عباراتك وأقوالك، كنت قدوة، والآن أفعالك تبرهن مدى الصدق في قلبك ومحبة هؤلاء الشباب، بل الشعب السعودي بأسره. كانت رؤية صادقة أوقفت العالم أمام شخصية تبهر من يسمع عنها، فكيف بمن يراها ويشاهدها.

لذا نحتفل ونفخر ونهنيء بيوم ميلادك.

حفظك الله لشعب أحبك وعزك ويرى أنك العالم بأكمله.