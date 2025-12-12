مباركة من قلب أخوي لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة وسمو ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة وللشعب البحريني الكريم بنجاح القمة 46 وما صدر عنها من قرارات تعزّز مسار التعاون والتكامل الخليجي ..

كل الشكر للجهات المشاركة وزارة الخارجية بوزيرها معالي الأخ د عبداللطيف الزياني والأمانة العامة لمجلس التعاون بأمينها الأخ جاسم البديوي ووزارة الإعلام بوزيرها أخي رمزان بن عبدالله النعيمي والمركز الوطني للاتصال برئيسه النّشط الاستاذ إحمد العريفي والذي سخَّر جميع إمكانياته لإنشاء مركز إعلامي متكامل لتغطية أعمال:

قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها السادسة والأربعين «قمة البحرين» والجهود التي تركزت على ضمان تقديم تجربة سلسة وإنسانية عالية المستوى لكافة الإعلاميين المشاركين في تغطية هذا الحدث .. الهام والشكر موصولاً لصحيفة "الأيام البحرينية" برئيس تحريرها الشاب الخلوق راشد نبيل الحمر والتى تمنحني دوما مساحة اعتز بالكتابة بين صفحاتها والشكر لكلّل من أسهم من شباب وشابات مملكة البحرين تنظيماً وضيافة في هذا النجاح المشرّف..

الذي اراه كخليجي نجاح لنا.

شكرا لشعب البحرين الكريم " المضياف.. غمرتونا بترحيبكم وحفاوتكم

وهذا غير مستغرب منكم وعنكم ..

حفظ الله مملكة البحرين أرضاً وقيادة وشعب اللهم آمين .. ياربّ