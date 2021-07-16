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إيلاف: بالتزامن مع نشاطها الفني اللافت، كُرّمت الفنانة اللبنانية مايا دياب، بمنحها لقب "أيقونة الموضة" وذلك خلال حفل توزيع جوائز الموضة في دبي -THE EMIGALA- الذي انطلق بنسخته الأولى في دولة الإمارات، وجمع عدد من مبدعي الموضة من حول العالم، بالإضافة إلى نجوم الفن والإعلام.

فالنجمة اللبنانية لطالما كانت من ابرز الفنانات تميّزاً بأسلوبها الخاص لناحية الأزياء، وأطلقت العديد من الصيحات الجمالية عبر السنوات، كما وأنها سبّاقة في عالم الموضة وقد أصبحت بالتالي رمزاً لكل ما هو جديد ومتميّز، الأمر الذي جعلها تستحق لقب أيقونة الموضة.

وقد خطفت مايا الأنظار خلال الحفل متألقةً بإطلالتين مختلفتين من توقيع المصمم جان لويس صبجي، حيث فاجأت الحضور بالإطلالة الأولى الغير تقليدية تألفت من قبعة لولبية وفستان أسود بتطريز مميز أبيض مرًت خلاله على السجادة الحمراء، فيما أطلّت على المسرح بلوك ثان من نفس المصمم تألف من قطعتين غطتّهما الأحجار اللامعة.

وقد عبّرت دياب خلال استلامها الجائزة عن سعادتها الكبيرة باللّقب، وأكدت أنها ستسعى دائماً لرفع إسم بلدها لبنان عالياً مهما كانت الظروف قاسية. كما توجهت بالشكر الى القيمين على الحفل وجميع الداعمين لها ولمسيرتها.

وخلال الحفل أشعلت مايا الأجواء بتأديتها أغنية "أحلى كلام" وهي آخر إصداراتها التي حققت نجاحاً كبيراً وتصدرت لوائح الأغاني الأكثر استماعًا وتحميلًا في الوطن العربي.



الى جانب مايا دياب، حضر الحفل عدد كبير من النجوم والمشاهير في الوطن العربي مثل محمد رمضان، لجين عمران، ديما الأسدي، ألين سليمان، مهند بخيت، نور غندور، ليلى عبدالله وغيرهم العديد. هذا ويذكر أن هذه المرة الثانية التي تكرّم مايا كـ"أيقونة للموضة" بعد أن كان قد قلّدها مجلس الأزياء العربي نفس التكريم العام الفائت.



