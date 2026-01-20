إيلاف من أبوظبي: تحوّل Fashion Friday بسرعة إلى أكثر ليالي السباقات أناقة في دبي، حيث يتقاطع عالم الرياضة الرفيعة مع الموضة الراقية والطاقة الاجتماعية تحت أضواء مضمار ميدان الشهير.



إطلالات المشاهير من الحدث

في قلب مهرجان دبي لسباقات الخيل، لا يُعد Fashion Friday مجرد تمهيد لكأس دبي العالمي، بل أصبح وجهة مستقلة بحد ذاتها، تخاطب جمهوراً جديداً واعياً بالموضة، يبحث عن تجربة تتجاوز السباق التقليدي.

سباقات عالمية… وأسلوب يتصدر المشهد

على المضمار، تقدّم الأمسية برنامج سباقات قوي يضم نخبة من سباقات الفئة الأولى، ما يضمن منافسة عالمية المستوى. لكن ما يحدث خارج الحلبة هو ما يمنح الليلة هويتها الخاصة.

يتحوّل مضمار السباق إلى لوحة حية للأناقة، حيث القبعات الجريئة، الخياطة الدقيقة، والإطلالات الطليعية التي يستخدمها الحضور كوسيلة للتعبير عن الذات. إنها موضة مقصودة، ذات حضور مسرحي، صُمّمت لتُرى، تُصوَّر، وتُتداول.



إطلالات المشاهير من الحدث

فن القبعات في الواجهة

يحتضن Concourse 3 معرضاً منسقاً لفن صناعة القبعات، يسلّط الضوء على الحِرفية العالية ويحتفي بمصممين من مختلف أنحاء العالم. إنها رسالة واضحة بأن Fashion Friday لا يحتفي بالموضة كمظهر فحسب، بل كفن متكامل، يجمع بين تراث سباقات الخيل ورؤية عالمية معاصرة.



إطلالات المشاهير من الحدث

من السباق إلى السهرة

يمتد سحر Fashion Friday بسلاسة من السباقات إلى أجواء السهر. احتفالات ما بعد السباق في Paddock Garden، إيقاعات موسيقية يقودها DJ SLIMs، ومساحات مفتوحة تحت السماء، تمنح الحدث إيقاعاً متكاملاً من النهار إلى الليل.



إطلالات المشاهير من الحدث



أما تجارب الطعام الراقية، فتحوّل المضمار إلى أحد أكثر الأماكن الاجتماعية جذباً في المدينة، حيث تتنوع الخيارات بين أجنحة الضيافة الفاخرة والمساحات الجماعية النابضة بالحياة، في أجواء مريحة، احتفالية، وبامتياز دبي.

ثقافة سباقات… بروح جديدة

يمثل Fashion Friday تطوراً لافتاً في ثقافة سباقات الخيل في دبي، حيث تتحول الرياضة إلى أسلوب حياة، وتقود الموضة دفة الحوار، ويصبح المضمار منصة للإبداع، الثقافة، والتواصل.



إطلالات المشاهير من الحدث

في مدينة تعيش على التجدد الدائم، يثبت Fashion Friday أن الأناقة في ميدان تسير دائماً جنباً إلى جنب مع السرعة.