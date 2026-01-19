إيلاف من ميلانو: في خطوة تعكس نضجاً فنياً يتجاوز التقليد التجاري السائد، كشفت دار "بوميلاتو" (Pomellato) عن حملتها الإعلانية لعام 2026، متبنية رؤية بصرية تعيد الاعتبار لفن التصوير الفوتوغرافي الكلاسيكي.

تبتعد الدار هذا العام عن صخب الألوان في الخلفيات، لتختار "الكياروسكورو" (التلاعب بالضوء والظل) مسرحاً لإبراز مجوهراتها، في تباين درامي يخدم هوية العلامة الميلانية العريقة.

تقوم فلسفة الحملة الجديدة على مبدأ "الضوء ينحت الظلال"، حيث تظهر المرأة في الحملة بحضور مغناطيسي ولكنه غير متطلب، واثقة دون ضجيج. وقد اعتمدت الدار الخلفيات المينيمالية (Minimalist) بالأبيض والأسود، لتركيز العين حصراً على وميض الأحجار الكريمة وتصاميم الذهب، في إشارة رمزية إلى أن القوة الحقيقية تكمن في الجوهر لا في الزخرفة المحيطة.

وتبرز في الحملة أيقونات الدار الشهيرة، بدءاً من مجموعة "نودو" (Nudo) التي تكسر حدة المشهد الأحادي بألوان أحجارها النابضة، مروراً بمجموعة "إيكونيكا" (Iconica) و"كاتيني" (Catene) اللتين تقدمان الذهب كمنحوتات انسيابية تلتف حول المعصم، وصولاً إلى "بوميلاتو توغيدر" (Pomellato Together) التي تعبر عن الروابط الإنسانية بأبسط الأشكال وأكثرها عمقاً. كما تسجل مجموعة "بينتاغوني" (Pentagoni) حضوراً لافتاً بتصاميمها الهندسية الجريئة التي تحاكي العمارة الحديثة.

وتؤكد الدار، التي تأسست في ميلانو عام 1967، من خلال هذه الحملة التزامها بتمكين المرأة عبر منصة "Pomellato for Women"، مقدمة المجوهرات ليس كأدوات زينة فحسب، بل كتععبير عن الشخصية والاستقلالية. وتترافق هذه الرؤية الفنية مع التزام أخلاقي، حيث تواصل الدار اعتماد الذهب المسؤول بنسبة 100%، والاستثمار في شفافية مصادر الأحجار الكريمة، والحفاظ على التقاليد الحرفية لأكثر من 150 صائغاً في مقرها الرئيسي.