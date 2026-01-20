إيلاف من روما: توفي الاثنين المصمم الإيطالي الشهير فالنتينو غارافاني عن عمر يناهز 93 عاماً داخل منزله في روما، وفق ما أعلنت مؤسسة فالنتينو غارافاني عبر حسابها على إنستغرام، وجاء رحيل فالنتينو أحد أعمدة عالم الأزياء الراقية، وأيقونة الموضة الإيطاليةبعد أشهر قليلة على وفاة جورجيو أرماني.

وقد نعته شخصيات بارزة في عالم الأزياء والسياسة، حيث قالت مصممة الأزياء دوناتيلا فيرساتشي: "لقد خسرنا مايسترو حقيقياً سيُخلد فنه في الذاكرة"، وفقاً لما نقله تقرير "سي إن إن".

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عبر منصة X: "خسرت إيطاليا اليوم أسطورة، لكن إرثه سيبقى مصدر إلهام للأجيال المقبلة، شكراً لك على كل شيء".

فالنتينو.. حرفية وأناقة خالدة

تميزت تصاميم فالنتينو المصنوعة يدوياً بأجود أنواع الأقمشة وبالقوام المثالي عند الكتفين والخصر، مع إيمانه بأن «المرأة يجب أن تخطف الأنظار أينما حلت».

وصف كارلو كاباسا، رئيس غرفة التجارة الإيطالية للموضة، فالنتينو بأنه جمع بين التراث الحرفي والحداثة، ورفع الأزياء الإيطالية إلى مصاف التراث الثقافي العالمي، تاركاً إرثاً هائلاً للقطاع بأكمله.

صنع فالنتينو اسماً لامعاً من خلال تصميم أزياء أبرز نجمات هوليوود، مثل إليزابيث تايلور، آفا غاردنر، أودري هيبورن، جوليا روبرتس وغوينيث بالترو، وكان لقاؤه مع جاكي كينيدي عام 1964 نقطة تحول في مسيرته، حيث تولّى إعادة تصميم أزيائها بالكامل، بما في ذلك فستان زفافها الشهير على أرسطو أوناسيس عام 1968.

وفي عام 1970، أصبح أول مصمم أزياء إيطالي يفتتح متجره الخاص في نيويورك، جامعاً بين الحرفية الإيطالية والخياطة الفرنسية الراقية والأزياء الجاهزة الأميركية.

باع علامته التجارية لصندوق الاستثمار القطري

باع فالنتينو علامته التجارية لصندوق الاستثمار القطري «مايهولا»، وكان من المقرر أن تستحوذ عليها مجموعة كيرينغ لاحقاً، وأضفى المصمم أليساندرو ميشيل منذ انضمامه في 2024 لمسة من التجديد على الدار، مستمراً في الحفاظ على إرث فالنتينو الغني بالتميز والفخامة.

من هو فالنتينو؟

وُلد فالنتينو غارافاني في 11 مايو (آيار) 1932 في بلدة فوغيرا جنوب ميلانو، لعائلة متوسطة، وعشق الموضة منذ صغره، بعد فترة قضاها في باريس، افتتح دار أزيائه في روما عام 1960 بمساعدة شريكه المخلص جانكارلو جاميتي، الذي أسهم في تحويل الدار إلى علامة عالمية بارزة.