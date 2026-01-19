إيلاف من لندن: لو كان من الممكن تلخيص مزاج الشتاء في كلمة واحدة، فغالباً ستكون "الدفء". ولو أمكن تلخيصه في حذاء واحد؟ فالجواب واضح: أحذية قماش الدمية teddy-bear، الصيحة الناعمة والمنفوشة التي تشبه سحابة تحت قدميك، أو عناقاً دافئاً تحوّل إلى حذاء.

هذا القماش المعروف أيضاً باسم sherpa أو borg أو faux shearling، خرج رسمياً من عالم البطانيات والمعاطف، وشقّ طريقه بثقة إلى خزائننا، وصولاً إلى أطراف أصابع القدم. من الشباشب الفخمة والقباقيب السميكة، إلى اللوفرات والأحذية الرياضية التي جاءت أنيقة على نحو مفاجئ، تثبت هذه الأحذية أن الراحة والأناقة يمكن أن تكونا ثنائياً مثالياً.

يتميّز قماش التيدي بملمس ناعم لا يُقاوَم، يدعوك للمسِه فوراً، ويجعلك ترغب في التخلّي عن كل شيء آخر، والالتفاف مع كوب لاتيه دافئ. ارتداؤه في قدميك يشبه السير مع دمية الطفولة المفضلة لديك، لكن بنسخة أكثر قبولاً اجتماعياً، وأكثر قابلية للتصوير على إنستغرام. الدرجات الحيادية مثل الكريمي، الكراميل، والموكا تمنح الإطلالة لمسة راقية وبسيطة، بينما تضيف الألوان الباستيلية كالوردي الفاتح والأخضر الميرمي، وحتى النقوش الجريئة، بعداً مرحاً ولافتاً.حان الوقت للانزلاق إلى شيء منفوش، واحتضان أسلوب الحياة cosy-core، وترك حذائك يتكفّل بالمهمة… العناق.



