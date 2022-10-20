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إيلاف: أصدرت المغنية الأميركية كريستينا أغيليرا مقطع فيديو جديد لأغنيتها "جميلة" أو "Beautiful"، والذي يسلط الضوء على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صورة أجساد الشباب والصحة العقلية في العشرين عامًا منذ إطلاق الأغنية لأول مرة.

قامت أغنية Beautiful ، التي حققت نجاحًا عالميًا في عام 2002 ، بتعليم جيل من المعجبين الشباب: "أنت جميل / بغض النظر عما يقولونه / الكلمات لا يمكن أن تحبطك."

تم الآن تحديث هذه الرسالة في الفيديو الجديد حيث تقول: "في العشرين عامًا الماضية ... غيرت وسائل التواصل الاجتماعي علاقتنا بأجسادنا ، وبالتالي بصحتنا العقلية".

"تشير الأبحاث إلى أن الوقت الذي يتم قضاؤه على مواقع التواصل الاجتماعي يرتبط بمشاكل صورة الجسد وإيذاء النفس والأكل المضطرب لدى الأطفال والمراهقين. وهذا يحتاج إلى التغيير."

الرسالة مصحوبة بصورة الهاتف الذكي في بركة من الدماء.

في بداية الفيديو ، الذي أخرجته فيونا جين بورغيس ، ينظر الشباب بدون تعابير إلى هواتفهم ولا يتفاعلون مع بعضهم البعض، يراقبون نماذج أخرى تبدو كاملة ورائعة ويحاولون محاكاتها، فتيات يضعن المكياج ويكبرن صدورهن بحشوات في اشارة الى ان هذا الجيل يكبر قبل اوانه، ثم نجدهم في عيادة تجميل يتم ترميزهم للجراحة.

لكنهم أخيراً يقررون مسح العلامات والذهاب للعب معًا بسعادة في الغابة.

لقد كانت هذه القضية موضع قلق ومناقشة. في المملكة المتحدة ، ووجد التحقيق الأخير في وفاة فتاة تدعى "مولي راسل" وتبلغ من العمر 14 عامًا أن محتوى وسائل التواصل الاجتماعي ساهم "بأكثر من الحد الأدنى" في وفاتها.

قالت أغيليرا إن إصدار الفيديو كان بمناسبة الذكرى العشرين لألبومها "Stripped" واليوم العالمي للصحة العقلية، حيث شجعت متابعيها على "أخذ مساحتهم وتسجيل الخروج من مواقع التواصل الإجتماعي ووضع عقلهم وجسدهم وروحهم أولاً".