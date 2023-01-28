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إيلاف: امرأة تزوجت في سن مبكرة من رجل مسنّ، تجد نفسها مسحورة بشاب في مثل سنها، فتعيش معه قصة حب سرية مرفوضة ضمن الدراما الاجتماعية العاطفية المصرية "أزمة منتصف العمر" من تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل وبطولة كريم فهمي، ريهام عبد الغفور وكوكبة من الممثلين، وهو من عروض شاهد الأولى، ويُعرض كل خميس على باقة VIP من "شاهد".

تسلط أحداث العمل الضوء على حياة فيروز، التي تعاني إحباطاً وتخبطاً في المشاعر ومللاً من الحياة الزوجية نتيجة زواجها المبكر من رجل يكبرها في السن بسنوات عدة، الأمر الذي يجعلها تتودد إلى شاب قريب من العائلة، وقريب منها أيضاً في السن والمواصفات، وتتطور العلاقة بينهما إلى قصة حب ممنوعة، فهل يتمكن الحبيبان من إعلان قصة حبهما السريّة أم تحتم عليهما الظروف الافتراق؟ وكيف سيتصديان للمشاكل التي أحدثتها هذه العلاقة المرفوضة؟

يذكر أن مسلسل "أزمة منتصف العمر" هو من تأليف أحمد عادل، معالجة درامية لكريم فهمي وكريم العدل ومن إخراج الأخير. ويضم كل من كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، عمر السعيد، رشدي الشامي، رنا رئيس، بمشاركة هند عبد الحليم وركين سعد وهاجر عفيفي، وضيفة العمل سلوى محمد علي.



