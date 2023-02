قراؤنا من مستخدمي تويتر

إيلاف: تبدأ صالات السينما في المنطقة بعرض فيلم الكوميديا السوداء بعنوان "دب مجنون" (Crazy Bear) المستوحى من قصّة حقيقية حصلت سنة 1985، والتي تدور أحداثها حول تحطُّم طائرة أحد مهرِّبي المخدّرات وفقدان كمية كبيرة من الممنوعات المنقولة التي تقع فريسة دب أسود يتناولها بشراهة كبيرة ويتأثّر بها بشكل مذهل، مما يجعله أكثر شراسة وعُنفاً. وتُصادِف هذا الدب الضخم البالغ وزنه نحو 500 رطل والمصاب بالجنون مجموعة غريبة الأطوار من أعضاء الشرطة والمجرمين والسيّاح والمراهقين الذين يتواجدون جميعاً وسط إحدى غابات جورجيا، لتبدأ القصّة عندها بالتبلور وتأخذ منحاها الكوميدي الأسود.

يتألّق بأدوار البطولة في هذا الفيلم الجديد كلّ من كيري راسل (مسلسل The Americans)، أوشيا جاكسون جونيور (فيلم Straight Outta Compton)، كريستيان كونفيري (مسلسل Sweet Tooth)، آلدن إيرنرايش (فيلم Solo: A Star Wars Story)، جسي تايلر فيرغوسون (مسلسل Modern Family)، بروكلين برينس (فيلم The Florida Project)، آيزياه ويتلوك جونيور (فيلم BlacKkKlansman)، كريستوفر هيفيو (مسلسل Game of Thrones)، هانا هوكسترا (فيلم Charlie’s Angels لسنة 2019) وآرون هوليداي (مسلسل Sharp Objects)، مع مارغو مارتندايل (مسلسل The Americans) الفائزة بجائزة "إيمي"، وراي ليوتا (فيلم The Many Saints of Newark) الفائز بجائزة "إيمي".

فيلم "دب مجنون" من إخراج إليزابيث بانكس (أفلام Charlie’s Angels، Pitch Perfect 2) بالارتكاز على سيناريو جيمي واردن (فيلم The Babysitter: Killer Queen)، وهو من إنتاج الفائزين بجائزة "الأوسكار" فِل لورد وكريستوفر ميلر (أفلام Spider-Man: Into The Spider-Verse، The Mitchells vs. The Machines) من ’لورد ميلر‘ (Lord Miller)، وإليزابيث بانكس (سلسلة Pitch Perfect) وماكس هاندلمان (سلسلة Pitch Perfect) من شركة الإنتاج "براونستون بروداكشنز" (Brownstone Productions)، وبرايان دوفيلد (فيلم Spontaneous) من شركة الإنتاج "جوراسيك بارتي بروداكشنز" (Jurassic Party Productions) وأديتيا سود (فيلم The Martian) من إنتاج "لورد ميلر" (Lord Miller). أما الإنتاج التنفيذي للفيلم فتولّاه كلّ من روبن مولكاهي فيسيكيلا، أليسون سمول ونيكي بايدا.

للترويج للفيلم، أطلقت "يونيفرسال بيكتشرز" (Universal Pictures) تجربة لعب بقدرة 8-بت فريدة من نوعها لعشّاق فيلم "دب مجنون"، حيث يستطيعون التوجُّه إلى "روكسي سينما" في "سيتي ووك" ابتداءً من الخميس في 23 فبراير من الساعة 7:30 مساءً للمشارَكة في "لعبة دب مجنون" التي ستعكسها شاشة رقمية ضخمة في الوقت الفعلي للعب.