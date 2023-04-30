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إيلاف: أطلقت الفنانة الكويتية حنين حسين أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان " فاز" من كلمات مشاري المحبوب، والحان محمد شايع، وتوزيع موسيقي علي المتروك، ومن انتاج شركة قنوات ميوزك.

"فاز" من نمط الأغنيات الرومانسية وتتناول قضايا العاشقين، والغيرة الطاغية في مملكة الحب.

وفي وصفها للحبيب تقول: "يغار يغـار لا من عشق غار، قلبه اشتعل ثار يحبني، وهام بي حبّني وفاز كلي له انحاز واعتبره انجاز وغيره ما ابي !

وتقول كلماتها :

طبعه لا من حبني ! شسوي له ؟

لو حد يقرب سوّه هـولّيله !

طبعه مناسبني ! و تـعجبني

الغيره منه رغم تهويله

كما أبدت الفنانة حنين حسين عن ارتياحها لردود الأفعال الجميلة التي رافقت إطلاق الاغنية الجديدة، واكدت ان العام 2023 سيشهد ميلاد العديد من الاعمال بشكل جديد و ألوان غنائية مختلفة.