إيلاف: أعربت المغنية والممثلة والمنتجة الأميركية سيلينا غوميز عن حزنها الشديد بسبب الأحداث الجارية في غزة.

وكتبت غوميز، ونشرت قصة عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام قالت فيها: "كنت في استراحة من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب كسرة قلبي، على كل ما أراه من عنف، رعب، وكره في العالم.

رؤية الناس يعذبون ويقتلون او أية فعل كراهية تجاه اي مجموعة من الناس أمر مريع. علينا أن كل الناس وخصوصاً الأطفال وان نوقف العنف الى الأبد".

وأضافت: "أنا آسفة إذا كانت كلماتي ليست كافية للجميع، أنا لا أستطيع الوقوف الى جانب الأبرياء الذين يتعرضون للأذى، وهذا يؤلمني. أتمنى أن أتمكن من تغيير العالم. لكن المنشور لن يفعل ذلك".