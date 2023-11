إيلاف: كانت تايلور سويفت من أبرز الفائزين في حفل توزيع جوائز "Billboard Music Awards لعام 2023" الذي أقيم يوم الأحد، حيث حصلت على 10 ميكروفونات ذهبية، بما في ذلك جائزة أفضل فنانة، لكن تفوق عليها نجم موسيقى الكانتري المثير للجدل مورجان والين الذي حصل على 11 ميكروفونًا.

أرسلت نجمة البوب البالغة من العمر 33 عامًا - والتي عادت باكية إلى مسرح ريو دي جانيرو بالبرازيل في جولة Eras Tour بعد مأساة وفاة إحدى معجباتها خلال حفلها الأول هناك - رسالة فيديو وهي تقبل جوائزها.

وقالت النجمة - التي حصلت على أكبر عدد من الترشيحات في تلك الليلة "20 ترشيحًا": "حسنًا، هذا غير واقعي". هذه هي الحقيقة، أنكم منحتموني عشر جوائز بيلبورد، أنا أتحدث إلى المعجبين على وجه التحديد، لا شيء من هذا يحدث بدونكم".

"بلبورد تعتمد في كل شيء على ما تستمعون إليه، وما يثير شغفكم، ويشرفني جدًا أنني قمت هذا العام بجولة، The Eras Tour، السحرية للغاية."

واصلت الاعتراف بـمعجبيها الملقبين بـ Swifties من خلال شكرهم على دعم جميع مساعيها بما في ذلك مشاهدة فيلم الحفلة الموسيقية بالإضافة إلى تنزيل وبث وشراء نسخها المعاد تسجيلها من ألبوماتها.

بجانب حصول النجمة على جائزة أفضل فنانة، حصدت كذلك جوائز أفضل فنانة في قائمة Billboard 200، وأفضل فنانة في قائمة 100 Billboard ، وأفضل فنانة في أغاني الراديو، وأفضل فنانة في مبيعات الأغاني، وأفضل فنانة في قائمة Billboard Global 200، وأفضل فنانة في Billboard Global (باستثناء الولايات المتحدة)، وأفضل فنانة في البلاد، والأغنية الأكثر مبيعًا لـ Anti-Hero.

لقد كانت المرأة الأكثر حصولاً على جوائز في تلك الليلة، وقد تخطت انتصاراتها العشرة الرقم القياسي الذي سجله دريك لتكون الفنانة الأكثر حصولاً على جوائز في تاريخ جوائز بيلبورد الموسيقية.

وفي الوقت نفسه، حصلت مارايا كاري على تكريم خاص من طفليها التوأم موروكو ومونرو، 12 عامًا.

حصلت نجمة البوب البالغة من العمر 54 عامًا على جائزة Chart Achievement Award عن أغنيتها الكلاسيكية "All I Want For Christmas".

ارتدى طفلا مارايا البالغان من العمر 12 عامًا ملابس شتوية أثناء سيرهما على خشبة المسرح لتسليم والدتهما جائزة الميكروفون الذهبي العتيق.

لقد حرصت على التعريف عنهم أولاً خلال خطاب قبولها حيث قالت: "شكرًا لكم يا أطفال". شكرًا لكم. شكراً جزيلاً. لا يمكن أن أحظى بمقدمين أفضل من روك ورو. شكرا لكم يا رفاق.

All I Want For Christmas Is You at The 2023 Billboard Music Awards! 🎄❄️❤️ @billboard @bbmas #BBMAs pic.twitter.com/vZBIMEMcYY — Mariah Carey (@MariahCarey) November 20, 2023

وأضافت: "حسنًا، أريد فقط أن أقول إن Billboard كانت جزءًا لا يتجزأ من حياتي لفترة طويلة جدًا الآن. على الرغم من أنني لا أعترف بالوقت، إلا أنني يجب أن أعترف بأن بعض الأوقات التي لا تنسى في مسيرتي المهنية مرتبطة بـBillboard وBBMAs.

"شيء واحد يجب أن أقوله حقًا هو أنني ممتنة جدًا لحقيقة أن معجبي كانوا معي هنا خلال النجاحات والإخفاقات، والمراتب الأولى والسفلية." أنا أحبكم جداً.'

وبما أن مارايا قد احتلت المركز الأول في قائمة Hot 100 خلال 19 عامًا مميزًا، فقد حرصت على التحدث عن تأثير الأغنية على حياتها ومسيرتها المهنية.

وأوضحت: "هذه الجائزة خاصة بالنسبة لي لأن الأغنية نفسها غيرت حياتي بأكملها. عندما جلست لأول مرة لأكتب "كل ما أريده لعيد الميلاد هو أنت".

وفي الوقت نفسه، حصلت كارول جي على جائزتي أفضل فنانة لاتينية وأفضل "Latin Touring Artist".

Congrats to @karolg on winning 2️⃣ #BBMAs!

🏆 Top Latin Female Artist

🏆 Top Latin Touring Artist pic.twitter.com/m0nXpYrrLA — Billboard Music Awards (@BBMAs) November 20, 2023

صعدت المغنية وكاتبة الأغاني الكولومبية البالغة من العمر 32 عامًا إلى المنصة لتتسلم جائزتيها متغلبة على كل من روزاليا وشاكيرا، وبينما فازت على RBD و Daddy Yankee في فئة "Latin Touring Artist".

ومن بين الفائزين البارزين الآخرين SZA، ودريك، وزاك بريان، وباد باني، وبيونسيه، ومايلي سايروس.

فيما يلي القائمة الكاملة للفائزين:

أفضل فنان

Drake

Luke Combs

Morgan Wallen

SZA

Taylor Swift (WINNER)

أفضل فنان جديد

Bailey Zimmerman

Ice Spice

Jelly Roll

Peso Pluma

Zach Bryan (WINNER)

أفضل فنان ذكر

Drake

Luke Combs

Morgan Wallen (WINNER)

The Weeknd

Zach Bryan

أفضل فنانة أنثى

Beyoncé

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

SZA

Taylor Swift (WINNER)

أفضل ديو/ فرقة

Eslabon Armado

Fifty Fifty

Fuerza Regida (WINNER)

Grupo Frontera

Metallica

أفضل فنان في قائمة "Top Billboard 200 Artist"

Drake

Luke Combs

Morgan Wallen

SZA

Taylor Swift (WINNER)

أفضل فنان في قائمة "Top Hot 100 Artist"

Drake

Luke Combs

Morgan Wallen (WINNER)

SZA

Taylor Swift

أفضل كاتب أغاني في قائمة "Top Hot 100 Songwriter"

Ashley Gorley

Jack Antonoff

SZA

Taylor Swift (WINNER)

Zach Bryan

أفضل منتج موسيقي في قائمة "Top Hot 100 Producer"

Jack Antonoff

Joey Moi (WINNER)

Metro Boomin

Taylor Swift

Zach Bryan

أفضل فنان في قائمة "Top Streaming Songs Artist"

Drake

Morgan Wallen (WINNER)

SZA

Taylor Swift

Zach Bryan

أفضل فنان استماعا على الراديو "Top Radio Songs Artist"

Miley Cyrus

Morgan Wallen

SZA

Taylor Swift (WINNER)

The Weeknd

الفنان الأكثر مبيعاً "Top Song Sales Artist"

Jason Aldean

Miley Cyrus

Morgan Wallen

Oliver Anthony Music

Taylor Swift (WINNER)

Top Billboard Global 200 Artist

Bad Bunny

Morgan Wallen

SZA

Taylor Swift (WINNER)

The Weeknd

Top Billboard Global (Excl. U.S.) Artist

Bad Bunny

Ed Sheeran

NewJeans

Taylor Swift (WINNER)

The Weeknd

افضل فنان R&B

Beyoncé

Chris Brown

Rihanna

SZA (WINNER)

The Weeknd

افضل فنان R&B ذكر

Chris Brown

Miguel

The Weeknd (WINNER)

افضل فنان R&B أنثى

Beyoncé

Rihanna

SZA (WINNER)

Top R&B Touring Artist

Beyoncé (WINNER)

Bruno Mars

The Weeknd

أفضل فنان راب

21 Savage

Drake (WINNER)

Lil Baby

Metro Boomin

Travis Scott

أفضل فنان راب ذكر

21 Savage

Drake (WINNER)

Travis Scott

أفضل فنان راب أنثى

Doja Cat

Ice Spice

Nicki Minaj (WINNER)

Top Rap Touring Artist

50 Cent

Drake (WINNER)

Snoop Dogg & Wiz Khalifa

أفضل فنان "كانتري" Top Country Artist

Bailey Zimmerman

Luke Combs

Morgan Wallen (WINNER)

Taylor Swift

Zach Bryan

أفضل فنان "كانتري" ذكر

Luke Combs

Morgan Wallen (WINNER)

Zach Bryan

أفضل فنان "كانتري" أنثى

Lainey Wilson

Megan Moroney

Taylor Swift (WINNER)

أفضل ديو /فرقة "كانتري"

Old Dominion

Parmalee

Zac Brown Band (WINNER)

Top Country Touring Artist

George Strait

Luke Combs

Morgan Wallen (WINNER)

أفضل فنان روك

Jelly Roll

Noah Kahan

Stephen Sanchez

Steve Lacy

Zach Bryan (WINNER)

أفضل ديو /فرقة روك

Arctic Monkeys (WINNER)

Foo Fighters

Metallica

Top Rock Touring Artist

Coldplay (WINNER)

Depeche Mode

Elton John

أفضل فنان لاتيني

Bad Bunny (WINNER)

Eslabon Armado

Fuerza Regida

Karol G

Peso Pluma

أفضل فنان لاتيني ذكر

Bad Bunny (WINNER)

Peso Pluma

Rauw Alejandro

أفضل فنان لاتيني أنثى

Karol G (WINNER)

Rosalía

Shakira

أفضل ديو/فرقة لاتيني

Eslabon Armado

Fuerza Regida (WINNER)

Grupo Frontera

Top Latin Touring Artist

Daddy Yankee

Karol G (WINNER)

RBD

Top Global K-Pop Artist

Jimin

NewJeans (WINNER)

Stray Kids

Tomorrow X Together

Twice

.@newjeans_ADOR has quickly climbed to the top of the @billboard charts, making them our Top Global K-Pop Artist at the #BBMAs! 🔝🌎🎶 #NewJeans_BBMAs pic.twitter.com/j6QvgJI9HH — Billboard Music Awards (@BBMAs) November 20, 2023

OMG! @newjeans_ADOR brought all the energy to the #BBMAs with this performance of "Super Shy" + "OMG" 💜 #NewJeans_BBMAs



Watch the full performance here: https://t.co/VIuDbj2egW pic.twitter.com/fm8pSx2imj — Billboard Music Awards (@BBMAs) November 20, 2023

Top K-Pop Touring Artist

Blackpink (WINNER)

Suga

Twice

Top Afrobeats Artist

Burna Boy (WINNER)

Libianca

Rema

Tems

Wizkid

Top Dance/Electronic Artist

Beyoncé (WINNER)

Calvin Harris

David Guetta

Drake

Tiësto

Top Christian Artist

Brandon Lake

Elevation Worship

For King & Country

Lauren Daigle (WINNER)

Phil Wickham

Top Gospel Artist

CeCe Winans

Elevation Worship

Kanye West (WINNER)

Kirk Franklin

Maverick City Music

Top Billboard 200 Album

Drake & 21 Savage Her Loss

Metro Boomin Heroes & Villains

Morgan Wallen One Thing at a Time (WINNER)

SZA SOS

Taylor Swift Midnights

Top Soundtrack

Barbie: The Album (WINNER)

Black Panther: Wakanda Forever – Music From and Inspired By

Elvis

Top R&B Album

Beyoncé Renaissance

Brent Faiyaz Wasteland

Drake Honestly, Nevermind

Steve Lacy Gemini Rights

SZA SOS (WINNER)

Top Rap Album

Drake & 21 Savage Her Loss (WINNER)

Future I Never Liked You

Lil Baby It’s Only Me

Metro Boomin Heroes & Villains

Travis Scott Utopia

Top Country Album

Luke Combs Gettin’ Old

Luke Combs Growin’ Up

Morgan Wallen One Thing at a Time (WINNER)

Taylor Swift Speak Now (Taylor’s Version)

Zach Bryan American Heartbreak

Top Rock Album

Hardy The Mockingbird & the Crow

Jelly Roll Whitsitt Chapel

Noah Kahan Stick Season

Steve Lacy Gemini Rights

Zach Bryan American Heartbreak (WINNER)

Top Latin Album

Bad Bunny Un Verano Sin Ti (WINNER)

Eslabon Armado Desvelado

Ivan Cornejo Dañado

Karol G Mañana Será Bonito

Peso Pluma Génesis

Top K-Pop Album

Jimin Face

NewJeans 2nd EP Get Up

Stray Kids 5-Star (WINNER)

Tomorrow X Together The Name Chapter: Temptation

Twice Ready to be: 12th Mini Album

ABSOLUTELY EPIC! ❣️ Thank you @Stray_Kids for that #BBMAs performance of “S-Class” and “LALALALA”



Watch the full performance here: https://t.co/VIuDbj2M6u pic.twitter.com/sUqA3mDVq6 — Billboard Music Awards (@BBMAs) November 20, 2023

Top Dance/Electronic Album

Beyoncé Renaissance (WINNER)

Drake Honestly, Nevermind

Illenium Illenium

Kim Petras Feed the Beast

Tiësto Drive

Top Christian Album

Anne Wilson My Jesus (WINNER)

Brandon Lake House of Miracles

Cain Rise Up

Elevation Worship Lion

Lauren Daigle Lauren Daigle

Top Gospel Album

Jonathan McReynolds My Truth

Maverick City Music x Kirk Franklin Kingdom Book One (WINNER)

Tye Tribbett All Things New

Whitney Houston I Go to the Rock: The Gospel Music of Whitney Houston

Zacardi Cortez Imprint (Live in Memphis)

Top Hot 100 Song

Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage “Creepin’”

Miley Cyrus “Flowers”

Morgan Wallen “Last Night” (WINNER)

SZA “Kill Bill”

Taylor Swift “Anti-Hero”

Top Streaming Song

Miley Cyrus “Flowers”

Morgan Wallen “Last Night” (WINNER)

SZA “Kill Bill”

Taylor Swift “Anti-Hero”

Zach Bryan “Something in the Orange”

Top Radio Song

Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage “Creepin’”

Miley Cyrus “Flowers” (WINNER)

Rema & Selena Gomez “Calm Down”

Taylor Swift “Anti-Hero”

The Weeknd & Ariana Grande “Die for You”



Top Selling Song

Jason Aldean “Try That in a Small Town”

Jimin ‘Like Crazy”

Miley Cyrus “Flowers”

Oliver Anthony Music “Rich Men North of Richmond”

Taylor Swift “Anti-Hero” (WINNER)

Top Collaboration

David Guetta & Bebe Rexha “I’m Good (Blue)”

Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage “Creepin’” (WINNER)

Rema & Selena Gomez “Calm Down”

Sam Smith & Kim Petras “Unholy”

The Weeknd & Ariana Grande “Die For You”

Top Billboard Global 200 Song

Miley Cyrus “Flowers” (WINNER)

Rema & Selena Gomez “Calm Down”

SZA “Kill Bill”

Taylor Swift “Anti-Hero”

The Weeknd & Ariana Grande “Die for You”

Top Billboard Global (Excl. U.S.) Song

David Guetta & Bebe Rexha “I’m Good (Blue)”

Harry Styles “As It Was”

Miley Cyrus “Flowers” (WINNER)

Rema & Selena Gomez “Calm Down”

The Weeknd & Ariana Grande “Die for You”

Top R&B Song

Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage “Creepin’”

Miguel “Sure Thing”

The Weeknd & Ariana Grande “Die for You”

SZA “Kill Bill” (WINNER)

SZA “Snooze”

Top Rap Song

Coi Leray “Players”

Drake & 21 Savage “Rich Flex” (WINNER)

Gunna “fukumean”

Lil Durk ft. J. Cole “All My Life”

Toosii “Favorite Song”

Top Country Song

Bailey Zimmerman “Rock and a Hard Place”

Luke Combs “Fast Car”

Morgan Wallen “Last Night” (WINNER)

Morgan Wallen “You Proof”

Zach Bryan “Something in the Orange”



Top Rock Song

Jelly Roll “Need a Favor”

Stephen Sanchez “Until I Found You”

Steve Lacy “Bad Habit”

Zach Bryan ft. Kacey Musgraves “I Remember Everything”

Zach Bryan “Something in the Orange” (WINNER)

Top Latin Song

Eslabon Armado x Peso Pluma “Ella Baila Sola” (WINNER)

Fuerza Regida x Grupo Frontera “Bebe Dame”

Grupo Frontera x Bad Bunny “un x100to”

Karol G & Shakira “TQG”

Yng Lvcas x Peso Pluma “La Bebe”

Top Global K-Pop Song

Fifty Fifty “Cupid”

Jimin “Like Crazy”

Jungkook ft. Latto “Seven” (WINNER)

NewJeans “Ditto”

NewJeans “OMG”

Top Afrobeats Song

Ayra Starr “Rush”

Libianca “People”

Oxlade “Ku Lo Sa”

Rema & Selena Gomez “Calm Down” (WINNER)

Victony, Rema, & Tempoe ft. Don Toliver “Soweto”

Top Dance/Electronic Song

Bizarrap & Shakira “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”

David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray “Baby Don’t Hurt Me”

David Guetta & Bebe Rexha “I’m Good (Blue)” (WINNER)

Elton John & Britney Spears “Hold Me Closer”

Tiësto ft. Tate McRae “10:35”

Top Christian Song

Brandon Lake “Gratitude” (WINNER)

Chris Tomlin “Holy Forever”

For King & Country with Jordin Sparks “Love Me Like I Am”

Lauren Daigle “Thank God I Do”

Phil Wickham “This Is Our God”

Top Gospel Song

CeCe Winans “Goodness of God” (WINNER)

Crowder & Dante Bowe ft. Maverick City Music “God Really Loves Us”

Elevation Worship ft. Chandler Moore & Tiffany Hudson “More Than Able”

Maverick City Music & Kirk Franklin ft. Brandon Lake & Chandler Moore “Fear Is Not My Future”

Zacardi Cortez “Lord Do It for Me (Live in Memphis)”