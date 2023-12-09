إيلاف: أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وأثارت الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأطلت على حضور المهرجان عقب انتهاء إعلان الفائزين، وبدأت حفلها بأغنية وحشتوني ثم قدمت باقة من أشهر أغنياتها نذكر منهم: بتمون، الفرحة اللي أنا فيها، نسم علينا الهوا، عايشالك، بدي دوب، أسعد وحدة، إلى كل اللي بيحبوني، كرمالك وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

وشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم وصناع الفن من مختلف أنحاء العالم.

وكان انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لها وهي تدخل إلى الحفل مُحاطة بعدد كبير من المرافقين مما أثار الجدل.



وانتقد العديد من المتابعين هذا العدد الكبير من المرافقين ومن بين التعليقات: "عشو يا لطيف"، "ملكة الحراس"، "عبتقلد وديع الشيخ" وغيرها.

