إيلاف: أصدر موقع مسلسل Grey's Anatomy نظرة أولى على الموسم 20، مع عودة إلين بومبيو اليه.

سيتم عرض موسم الدراما الطبية الناجحة على شبكة ABC في 14 مارس 2024، مع ظهور الدكتورة ميريديث جراي مجدداً، بعد أن غادرت الشخصية المسلسل في الموسم 19.

يبدأ الإعلان التشويقي الجديد بعودة ميريديث إلى مستشفى جراي سلون التذكاري. "كم من الوقت سأنتظر؟" تسأل قبل أن نرى المتدربين متورطين في موقف فوضوي.

من المرجح أن يبدأ الموسم 20 مباشرة من نهاية الموسم السابق، والتي شهدت انهيار رئيسة المستشفى الجديدة الدكتور تيدي ألتمان (كيم رافير) بشكل غير متوقع أثناء الجراحة - مع ترك مصيرها معلقًا.

يعطي المقطع الدعائي الجديد لمحة عن "الحالة الحرجة" لتيدي، بينما يسلط الضوء أيضًا على الرومانسية بين جو ويلسون (كاميلا لودينغتون) وأتيكوس لينكولن (كريس كارماك)، بالإضافة إلى صراعات الإدمان التي يواجهها ريتشارد ويبر (جيمس بيكينز جونيور).

ظهر أيضًا المتدربان الجديدان سيمون جريفيث (أليكسيس فلويد) ولوكاس آدامز (نيكو تيرهو) في الإعلان، بعد أن ألغت سيمون حفل زفافها لتكون مع لوكاس في نهاية الموسم 19.