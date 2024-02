إيلاف: سيتعاون كوينتين تارانتينو وبراد بيت معًا مرة أخرى في الفيلم الأخير للمخرج الأميركي، والذي يحمل عنوان The Movie Critic، وفقًا لما ذكرته صحيفة هوليوود ريبورتر.

ولا توجد تفاصيل حتى الآن حول ما إذا كان بيت سيقوم بدور البطولة في الفيلم، والذي سيكون المشروع الثالث الذي يتعاون فيه الاثنان. وكان آخرها فيلم "Once Upon a Time in Hollywood" (2019)، والذي نال عنه جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دور كليف بوث، الممثل والصديق المقرب لريك دالتون، نجم هوليوود الذي لعب دوره ليوناردو دي كابريو.

بالإضافة إلى ذلك، شارك بيت أيضًا في فيلم Inglourious Basterds (2009)، الذي لعب فيه دور الملازم ألدو رين، قائد مجموعة من الجنود اليهود الأميركيين الذين طاردوا وقتلوا الجنود النازيين في فرنسا المحتلة خلال الحرب العالمية الثانية.

الفيلم القادم مستوحى من سيناريو كتبه تارانتينو، ومن المعروف بالفعل أنه يدور حول ناقد سينمائي في السبعينيات.

في مايو 2023، وضع المخرج حدًا للشائعات التي تفيد بأن الفيلم سيكون مستوحى من الناقدة السينمائية في مجلة نيويوركر بولين كايل، وقال إنه يستند إلى رجل كتب مراجعات لمجلة إباحية.

وذكر أيضًا أن الفيلم سيتم تصويره في كاليفورنيا في عام 1977 وأن الإلهام يعود إلى وظيفة مراهق كان على تارانتينو فيها أن يأخذ المجلات الإباحية إلى آلة البيع، والتي قرأ منها صفحة واحدة فقط "مثيرة للاهتمام للغاية".

وكان المخرج قد ذكر في الماضي أن مسيرته كمخرج تقتصر على إخراج عشرة أفلام، وأنه يريد التقاعد في سن الستين، وهو عمره الحالي.