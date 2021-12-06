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إيلاف: يمكن إعداد أكواب البيض البسيطة المؤلفة من 3 مكونات مسبقًا للحصول على وجبة إفطار سريعة تناسب نظام الكيتو وأسلوب الحياة منخفض الكربوهيدرات.

جربي أنواعًا مختلفة من الجبن بخلاف التشيدر مثل بيبر جاك أو جبنة جودة المدخنة.

تصلح هذه الوجبة بشكل أفضل مع لحم الخنزير المقدد العادي، لأن القطع السميكة لن تنضج. يمكن بسهولة مضاعفة هذه الوصفة.

وقت التجهيز: 10 دقائق

وقت الطبخ: 25 دقيقة

المجموع: 35 دقيقة

عدد الحصص: 6

المقادير:

6 شرائح لحم خنزير مقدد

بخاخ طبخ مانع للالتصاق

5 بيضات

كوب جبن شيدر مبشور

ملح وفلفل اسود طازج حسب الرغبة

1/2 ملعقة صغيرة من التوابل الإيطالية و 1/2 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الحار (اختياري)



طريقة العمل:

سخني الفرن مسبقًا على 200 درجة مئوية. ضعي صينية مغطاة بورق الألمنيوم.

ضعي شرائح لحم الخنزير المقدد على الصينية.

ضعي لحم الخنزير المقدد في الفرن المسخن واخبزيه حتى ينضج جزئيًا ، لكن لا يزال طريًا ، حوالي 8 دقائق. أخرجيه من الفرن وخفضي درجة الحرارة إلى 350 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية). دعي لحم الخنزير المقدد يرتاح حتى يبرد بدرجة كافية للتعامل معه.

رشي 6 أكواب من صينية المافن برذاذ الطبخ.

اخفقي البيض في وعاء متوسط ​​الحجم اضيفي الملح والفلفل والتوابل حسب الرغبة.

ضعي شريحة من لحم الخنزير المقدد بحيث يشكل دائرة في قعر كل كوب مافن.

تُقسّم جبنة الشيدر بين أكواب المافن الستة ويصب فوقها البيض المخفوق.

تُخبز في الفرن حتى ينضج البيض، من 13 إلى 15 دقيقة.