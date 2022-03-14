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إيلاف: نقدم لك اليوم طريقة عمل سلطة اليقطين واللفت.

المقادير:

1 يقطين هوكايدو ، مقطّع إلى قطع صغيرة الحجم

1/2 رمانة

300 جرام كرنب طازج مغسول ومقطع

1 حفنة كبيرة من البقدونس المفروم

1 حفنة لوز مفروم

200 جرام جبنة فيتا قطع ريفية

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

الملح والفلفل حسب الذوق

الصلصة:

3 ملاعق كبيرة خل تفاح

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة عسل

1/2 ليمون معصورة

1 ملعقة صغيرة خردل ديجون

الملح والفلفل حسب الذوق

الحمص المحمص:

1 علبة حمص

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

1 ملعقة صغيرة بابريكا

الملح والفلفل حسب الذوق

طريقة العمل:

يشغل الفرن على 180 درجة مئوية.

توضع مكعبات القرع على صينية الفرن وتُرش بزيت الزيتون والملح.

تحمص في فرن مسخن لمدة 20 دقيقة.

يحمص اللوز في مقلاة جافة لفترة وجيزة.

تخلط مكونات الصلصة ويضبط التتبيل.

يتم سكب الكرنب المفروم في طبق التقديم ويخلط بالصلصة - فهذا سوف ينعم الكرنب قليلاً.

نضيف الآن باقي المكونات وننتهي برش جبنة الفيتا واللوز.