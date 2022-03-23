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إيلاف: يعتبر البرغر من أكثر الوجبات السريعة شعبية، وهناك وصفات عديدة لإعداده، إخترنا لكم اليوم "نيو ويف" برغر لحم بقري.

المقادير:

800 جرام لحم مفروم

200 جرام ديك رومي مقدد مقطع

1 حبة فلفل أحمر كبيرة مفرومة

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعماً

4 فصوص ثوم مفروم

1 حزمة بصل أخضر ، مقطعة إلى شرائح رفيعة

1 حزمة بقدونس مفرومة ناعماً

350 جرام فطر مقطع ،

1 سجق شوريزو أو أي سجق حار مفروم ناعماً

1 حبة طماطم

1/2 لتر كريم

2 ملعقة كبيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة زعتر

2 ملعقة كبيرة خل التفاح

1 ملعقة كبيرة سكر

زيت / زبدة للقلي

الملح والفلفل والفلفل الحار حسب الرغبة

طريقة العمل:

شكلي اللحم المفروم في شكل قرص.

يتبل ويسخن بعض الزيت أو الزبدة في مقلاة.

يقلى البرغر على نار عالية لمدة دقيقتين حتى يتم تحمير الحواف ووضعها في صينية فرن أو طبق مقاوم للحرارة - لم يتم طهيه بشكل صحيح بعد!

يشغل الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

نضيف بعض الزيت إلى المقلاة ونقلي لحم الخنزير المقدد مع الكوريزو ثم نضيف البصل والثوم ونتركه ليقلى لمدة دقيقة أو دقيقتين.

ثم نضيف الفلفل الحلو والسكر والطماطم والفلفل والبصل الأخضر والفطر ونستمر في القلي.

نضيف الكريما وتتبل بالملح والفلفل الأسود والفلفل الحار.

إذا كانت الصلصة رقيقة ، يمكنك تكثيفها بالقليل من دقيق الذرة.

الآن نسكب الصلصة فوق البرغر وتوضع في الفرن لمدة 30 دقيقة. تقدم مع البطاطس المهروسة أو الأرز.