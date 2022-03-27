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إيلاف: نقدم لكم طريقة عمل "يخنة لحم الظأن اليونانية" الشهية وسهلة التحضير.

المقادير:

1 كغ من لحم الغنم، المقطّع إلى قطع صغيرة

3 حبات جزر مقشرة ومقطعة إلى قطع صغيرة

500 جرام كراث

5 فصوص ثوم

2 ملعقة كبيرة بوريه طماطم

5 ديسيلتر من مرق اللحم البقري بالإضافة إلى 1 مكعب من مرق اللحم المذاب في 2.5 ديسيلتر من الماء

2 عود قرفة

3 أوراق غار

5 فصوص قرنفل كاملة

1 ملعقة كبيرة سكر بني

1 ملعقة كبيرة زعتر مجفف

1 ملعقة كبيرة جوزة الطيب

2 ملعقة كبيرة دقيق (لتغليف قطع اللحم)

الملح والفلفل حسب الذوق

زيت للقلي

طريقة العمل:

صبي كمية وفيرة من الزيت في قدر كبيرة.

غلفي اللحم بالدقيق وحمّري قطع اللحم على دفعات على نار عالية.

أخرجيها من القدر وضعيها في طبق واقلي البصل في نفس الزيت على نار هادئة.

أضيفي الثوم والجزر لبضع دقائق وأعيدي اللحم إلى القدر.

أضيفي باقي المكونات.

اتركيه على نار هادئة لبضع ساعات حتى ينضج اللحم. اضبطي التتبيلة وقدميها مع الأرز أو البطاطس المهروسة.