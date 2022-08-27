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إيلاف: إنه موسم التوت الأسود البري، هذا واحد من أكثر الأطباق الحلوة اللذيذة المفضلة لدى الصغار والكبار - يقدم مع الكريمة الطازجة أو الآيس كريم!

المقادير:

150 جرام زبدة

250 جرام طحين

125 جرام سكر

1 بيضة

القليل من الماء إذا لزم الأمر

الحشوة: 100 جرام مارسيبان مبروش ، 50 جرام بسكويت دايجستيف ، 250 جرام توت أسود

طريقة العمل:

تعجن الزبدة في الدقيق. نضيف السكر ونخلط العجينة مع البيض والماء. تترك للراحة في الثلاجة لمدة ساعة.

تفرد العجينة في طبق تارت دائري مدهون بالزبدة. يرش المارسيبان المبشور وبسكويت دايجستيف ويوضع التوت فوقها.

ويمكن رش المزيد من المرسيبان على وجه التارت.

تخبز على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة.