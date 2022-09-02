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إيلاف: البطاطا المخبوزة يمكن تقديمها مع حشوات أو إضافات أو توابل مثل الزبدة والجبن والقشدة الحامضة والمرق والفاصوليا المخبوزة وحتى اللحم المفروم أو اللحم البقري.

المقادير:

• 4 - 6 حبات بطاطا كبيرة

• 4 - 6 ملاعق صغيرة زيت زيتون

• ملح البحر والفلفل الطازج

الحشوة: لحم مقدد مطبوخ ، جبنة شيدر ، ثوم معمر ، زبادي يوناني ... أو أي شيء يخطر ببالك

• افركي البطاطا واشطفيها ثم جففيها.

• ضعي كل حبة بطاطا على مربع من رقائق الألومنيوم (كبيرة بما يكفي لتغطي بالكامل) ، ورشي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون فوق كل حبة بطاطا وافركيها حول البطاطس لتتوزع بالتساوي.

• رشي ملح البحر والفلفل ولفي رقائق القصدير حول كل حبة.

• ضعيها في فرن على 200 درجة مئوية لمدة ساعة ونصف تقريبًا.

• قومي بفك ورق القصدير وفتح البطاطا وملئها بالحشوة المرغوبة في هذه الحالة استخدمنا جبنة الشيدر ولحم الخنزير المقدد والثوم المعمر وقطعة من الزبادي.