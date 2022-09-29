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إيلاف: اليك طريقة عمل يخنة الكرنب بالنقانق الحارة.

المقادير:

• 1 بصلة مقطعة إلى شرائح رفيعة

• حبة ملفوف أحمر صغير (حوالي 1 كجم) ، مقطعة إلى شرائح رفيعة

• 1 تفاحة ، مبشورة

• 1 ملعقة كبيرة سكر بني فاتح

• 60 مل من خل النبيذ الأبيض

• 120 مل عصير تفاح جاف / أو عصير تفاح

• 2 ملعقة كبيرة هلام عنب أحمر

• جوزة طيب طازجة

• 1 عود قرفة

• 200 غ عدس بوي

• 750 مل مرق دجاج

• 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

• 10-12 نقانق دجاج حارة

• حفنة من البقدونس الطازج المفروم ناعماً

طريقة العمل:

• سخني الفرن إلى 160 درجة مئوية. يُمزج البصل والملفوف والتفاح في طاجن مقاوم للحرارة. في إبريق ، اخلطي السكر ، والخل ، وعصير التفاح / أو عصير التفاح ومربى العنب الأحمر ، ثم اسكبيهم فوق الملفوف في الطاجن المقاوم للحرارة. أضيفي جوزة الطيب وعود القرفة وتبليهما جيدًا ثم اتركيه يغلي على نار خفيفة. غطي الطاجن وانقليه إلى الفرن لمدة ساعة ونصف حتى تنضج محتوياته.

• في هذه الأثناء ، يُطهى العدس في مقلاة مع المرق (أو كمية كافية من الماء لتغطيته) لمدة 15-20 دقيقة ، يترك مغطى حتى ينضج ، ثم يصفى.

• أثناء طهي العدس ، سخني الزيت في مقلاة واقلي النقانق لمدة 8-10 دقائق مع التقليب بانتظام حتى تنضج. ترفع من المقلاة بملقط ، وتترك الدهون خلفها ، ثم تقطع كل منها إلى 3 قطع قطريًا. تمزج مع العدس المطبوخ وتوضع جانباً.

• أخرجي الكرنب من الفرن وقلبيه مع العدس وشرائح المرقيز والبقدونس. تذوقيه ، اضبطي التوابل وقدمي اليخنة.