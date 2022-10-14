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إيلاف: نقدم لك اليوم طريقة عمل يخنة اللحم البقري، طبق شهي ودسم.

المقادير:

• 3 ملاعق صغيرة دهن الأوز

• 600 جم لحم بقري مقطع إلى قطع كبيرة

• 100 جرام لحم مقدد مدخن مُقطَّع إلى شرائح

• 350 غ كراث أو بصل مقشر

• 250 غ من فطر الكستناء و 5 جزر مقطّعة إلى قطع صغيرة

• 2 فص ثوم مقطع إلى شرائح

• 1 باقة غارني (Garni)

• 1 ملعقة كبيرة بوريه طماطم

• 750 مل زجاجة نبيذ أحمر أو مرق لحم بقري

لهريس الكرفس

• 600 جرام (حوالي 1) كرفس

• 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

• أغصان إكليل الجبل والزعتر

• 2 ورق الغار

• 4 حبات هيل

طريقة التحضير:

• سخني قدر كبير وأضيفي ملعقة كبيرة من دهن الأوز.

• يتبل اللحم البقري ويقلى حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً ، حوالي 3-5 دقائق ، ثم يقلب ويقلى الجانب الآخر حتى يصبح اللحم بنياً بالكامل ، مع إضافة المزيد من الدهون إذا لزم الأمر.

• افعلي ذلك على دفعات 2-3 ، وانقلي اللحم إلى مصفاة فوق وعاء عندما يتحمّر.

• في نفس المقلاة، يقلى لحم الخنزير المقدد، والكراث، والجزر، والفطر، والثوم، وباقة الغارني حتى يصبح لونه بني فاتح.

• يُمزج معجون الطماطم ويُطهى لبضع دقائق مع تحريك المزيج.

• ثم يعاد اللحم البقري وأي عصائر مصفاة إلى المقلاة وتحرك جيدًا.

• يسكب الخليط فوق العصير أو المرقة وحوالي 100 مل من الماء حتى يغمر اللحم دون أن يغطيه بالكامل.

• يغلى المزيج وتستخدم ملعقة لكشط عصائر الطهي المحمرة من قاع المقلاة - وهذا سيعطي الحساء نكهة أكثر.

• يسخن الفرن إلى 150 درجة مئوية.

• يتم تمزيق مربع من ورق القصدير أكبر قليلاً من الطاجن ، يرتب في المقلاة بحيث يغطي الجزء العلوي من الحساء ويتم التخلص من أي قصدير زائد.

• ثم يطهى لمدة 3 ساعات. إذا بدت الصلصة سائلة ، يزال اللحم والخضار بملعقة مشقوقة ، ويترك جانبًا.

• تُطهى الصلصة على نار عالية لبضع دقائق حتى تتكاثف قليلاً ، ثم يُعاد اللحم البقري والخضروات إلى المقلاة.

لعمل هريس الكرفس

• يقشر الكرفس ويقطع إلى مكعبات.

• يسخن زيت الزيتون في مقلاة كبيرة.

• يوضع الكرفس ويقلى لمدة 5 دقائق حتى يتحول إلى اللون الذهبي. يتبل بشكل جيد مع الملح والفلفل.

• يضاف إكليل الجبل والزعتر والخليج وقرون الهيل ، ثم يسكب أكثر من 200 مل من الماء ، وهو ما يكفي لتغطية الكرفس تقريبًا.

• تخفض الحرارة ، وتغطى المقلاة جزئياً وتترك على نار هادئة لمدة 25-30 دقيقة.

• بعد 25-30 دقيقة، يجب أن يكون الكرفس طريًا وسيتبخر معظم الماء.

• صفي أي ماء متبقٍ ، ثم أزيلي سيقان الأعشاب وقرون الهال.

• تُسحق برفق باستخدام هراسة البطاطس ، ثم تُنهي بزيت الزيتون وتتبل حسب الرغبة.

• يُسكب بورغينيون اللحم في أوعية التقديم ويوضع فوقه ملعقة كبيرة من مهروس الكرفس.

زينها ببعض الثوم المعمر ، إذا أردت.