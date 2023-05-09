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المقادير:

200 جرام من السردين أو أي سمك صغير آخر ، منظف ومجفف بلفائف المطبخ

1 زجاجة ماء منشط

1 ملعقة صغيرة خل تفاح

2 ديسيلتر فلور

1 حفنة كاشم

3 ديسيلتر من زيت بذور اللفت المعتدل

2 صفار بيض

التوابل: ملح ، فلفل ، عصير ليمون

1 لتر زيت للقلي



طريقة العمل:

يسخن 3 ديسيلتر من زيت بذور اللفت في قدر ثم يوضع الكاشم lovage لمدة 3-4 دقائق.

يزال اللوفاج ويبرد الزيت إلى درجة حرارة الغرفة.

يخلط الماء المقوى بالدقيق والخل ورشة ملح.

يخلط مايونيز من الزيت الأخضر وصفار البيض ويضبط التتبيل بالملح والفلفل وربما عصير الليمون.

يسخن الزيت من أجل القلي العميق في قدر ويغمس السمك في عجينة التونيك ويقلى حتى يصبح لونه ذهبياً ومقرمشاً. (يمكنك غمس السمك في الدقيق أولاً للتأكد من أن العجين المقوي يلتصق جيدًا).

تقدم مع المايونيز والليمون ....

