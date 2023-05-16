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إيلاف: تمزج وصفة ساق لحم الضأن هذه دون عناء بين نكهات وتقنيات طاجين الشرق الأوسط والطبخ الأوروبي ، مما يخلق متعة طهي تجمع بين عالمين.

يتألق تأثير الطاجين من خلال التوابل الغريبة والنكهات الغنية ، بينما تضفي تقنية الدوي الأوروبية حنانها وعمقها. والنتيجة هي اندماج متناغم ، مما يوفر توازنًا رائعًا من النكهات التي ستنقل براعم التذوق لديك في رحلة طهي تمتد عبر القارات والثقافات.

المقادير:

• 4 قطع من لحم الضأن منقاة من الدهون الزائدة والعصب

• 2 ملاعق كبيرة طحين

• 2 ملاعق كبيرة قرفة مطحونة

• 4 ملاعق زيت زيتون

• 3 فصوص ثوم مقشرة ومقطعة ناعماً

• 1 كوب بصل مفروم

• 1 كوب جزر مقطع شرائح

• 1 كوب كرفس مقطع

• 3/4 كوب كشمش

• علبة 1400 جرام طماطم إيطالية

• 2 كوب نبيذ أبيض أو مرق لحم بقري

• 1/2 كوب بقدونس مفروم خشن

• 3/4 كوب لوز مقشر ، محمص

طريقة العمل:

يوضع الدقيق والقرفة في كيس بلاستيكي وتضاف السيقان واحدة تلو الأخرى، ورجيها لتغطي كل منها جيدًا، يتم الإحتفاظ ببقايا الدقيق والقرفة.

تحمر السيقان بنصف كمية الزيت في طبق خزفي كبير وتوضع جانباً.

يُضاف الزيت المتبقي والثوم والبصل والجزر والكرفس ويُطهى برفق حتى ينضج لكن لا تحمّر الخضار.

تقلّب بقايا الدقيق والقرفة في هذه المرحلة ، ثم تضاف السيقان وأي عصائر مع الكشمش والطماطم والنبيذ الأبيض. يُضاف القليل من الماء إذا لزم الأمر لتغطية لحم الضأن وتتبل جيدًا بملح البحر والفلفل الأسود.

يُترك على نار خفيفة فوق الموقد ثم يُخبز في فرن 160 درجة لمدة ساعتين. نخرجه من الفرن ونضيف البقدونس واللوز.

يقدم مع الكسكس أو العدس أو الأرز والأطباق الجانبية المفضلة.