إيلاف: كرواسون البودنغ اللزج هو حلوى شهية تجمع بين قشور الكرواسان أو علب المعجنات / الحلزون المعجنات مع صلصة التوفي اللذيذة.

الكرواسان الزبدي المنقوع في صلصة التوفي الحلوة يخلق مزيجًا متناغمًا من النكهات والقوام الذي جذب عشاق الحلوى في جميع أنحاء العالم. يُعتقد أنه نشأ في فرنسا ، مسقط رأس الكرواسون.

هذه وصفة بسيطة:

مكونات:

• 300 جرام كرواسان

• 200 جرام سكر حبيبات

• 200 مل كريمة ثقيلة

• 100 جرام زبدة غير مملحة

• 50 مل ماء

• 1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

• سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية وادهني طبق الخبز.

• ضعي الكرواسون في طبق الخبز المدهون بالزبدة.

• في قدر ، اخلطي السكر والقشدة والزبدة والماء وخلاصة الفانيليا.

• سخني الخليط على نار متوسطة مع التحريك حتى يذوب السكر وتصبح الصلصة ناعمة.

• اسكبي صلصة التوفي فوق قطع الكرواسون ، وتأكدي من أنها مغطاة بشكل متساوٍ.

• اضغط برفق على الكرواسان لمساعدتهم على امتصاص الصلصة.

• اخبزيها في الفرن المسخن لمدة 20-25 دقيقة ، أو حتى يصبح الكرواسان ذهبي اللون ويغلي الصلصة.

• أخرجيها من الفرن واتركيها تبرد قليلاً قبل التقديم.

• قدميها دافئة وتمتع بمزيج لا يقاوم من التوفي اللزج والكرواسان بالزبدة. تقدم مع الكريمة المخفوقة أو الآيس كريم أو الكريمة الطازجة.