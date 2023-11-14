إيلاف: تعد وجبات العشاء المصنوعة من المعكرونة طريقة رائعة لاستخدام المواد الغذائية الأساسية والخضار المتوفرة في المنزل لإعداد وجبات شهية دون بذل الكثير من الجهد.

تتكون الوصفة من زيت الزيتون والبصل والثوم،والفاصوليا، والأعشاب العطرية، والقليل من الفلفل الحار، والمرق، والتوابل. ويطبخ كل شيء في وعاء واحد.

النتيجة النهائية ستكون جيدة جدًا لدرجة أن الجميع سيطلبون المزيد.

تعتبر هذه المعكرونة مع فاصوليا الكانيليني وجبة عائلية مثالية مغذية ولذيذة وبكلفة معقولة.

المقادير:

½ 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز، بالإضافة إلى المزيد للرش

1 بصلة مقطعة إلى مكعبات

2 فص ثوم، مفروم

علبتان (وزن كل منهما 15 أونصة) من حبوب الكانيليني، مصفاة

نصف ملعقة صغيرة إكليل الجبل المجفف

نصف ملعقة صغيرة من البهارات الإيطالية

1 ورقة غار

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الحار

8 أونصة (220 جرام) من المعكرونة المقطعة (ديتالي، الأصداف...)

3 ونصف إلى 4 أكواب من مرق الخضار قليل الصوديوم أو الماء

الملح والفلفل حسب الذوق

3-4 ملاعق كبيرة من أوراق البقدونس المفرومة

طريقة العمل:

في مقلاة، سخني زيت الزيتون على نار متوسطة. يُضاف البصل المقطع ويُطهى مع التحريك كثيرًا لمدة 4 دقائق تقريبًا، ثم يُضاف الثوم ويُطهى لمدة دقيقة أخرى.

تضاف أضف الفاصوليا والأعشاب والفلفل الحار والمعكرونة والمرق والتوابل.

ملاحظة: لقد استخدمنا ½ 3 كوب سائل لطهي معكرونة ديتالوني كبيرة الحجم، لكن قد تحتاجين إلى سائل أكثر أو أقل قليلاً حسب شكل المعكرونة الذي تستخدمينه. راقبي ذلك، أضيفي الماء تدريجياً إذا لزم الأمر. بالنسبة للملح، أضفنا ما يقرب من ملعقة صغيرة ونصف من الملح الذي يناسب المرق قليل الصوديوم أو الماء فقط، ستحتاجين إلى كمية أقل إذا كنت تستخدمين مرقًا مالحًا بمفرده. تذوقي وضبط التوابل في النهاية.

يُوضع القدر على نار خفيفة ويُحرَّك بشكل متكرر وتطهى المعكرونة حتى تنضج.

أطفئي النار وأضيفي البقدونس وتذوقي واضبطي التتبيلة.

يقدم مع رذاذ من زيت الزيتون البكر الممتاز وجبن البارميزان المبشور الطازج إذا رغبت في ذلك.