إيلاف: حساء الطماطم المغذي مع المعكرونة مريح للغاية ولا يتطلب سوى المواد الغذائية الأساسية. إنها سهلة الصنع بشكل لا يصدق، ولكنها غنية ومليئة بالنكهة.

المقادير تكفي وجبة عائلية مكونة من وعاء واحد خالية من اللحوم ولذيذة واقتصادية!

المقادير:

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة

1 بصل، مقطع إلى مكعبات (أي لون)

2 فص ثوم، مضغوط

½ ملعقة كبيرة كركم مطحون

1 ملعقة صغيرة ريحان مجفف (أو حفنة من أوراق الريحان الطازجة)

3 أكواب (720 مل) طماطم (مهروسة بدون قشر)

3 أكواب (720 مل) من مرق الخضار قليل الصوديوم

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

¾ ملعقة صغيرة ملح ناعم أو حسب الذوق

⅛ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ رطل (8 أونصة / 240 جرام) من المعكرونة المقطعة (الأوريكيت، الأصداف..)

للتقديم (اختياري)

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز، للرش

فلفل أسود مطحون طازجًا حسب الرغبة

2-3 ملاعق كبيرة من البارميزان المبشور

طريقة العمل:

- يسخن زيت الزيتون في قدر كبيرعلى نار متوسطة. بمجرد أن يلمع الزيت، يضاف البصل المقطع ويطهى مع التحريك كثيرًا حتى يصبح البصل شفافًا (5 دقائق).

- يُضاف الثوم والكركم والريحان ويُحرَّك المزيج لتعزيز جميع النكهات لمدة دقيقة واحدة تقريبًا (إذا كنت تستخدم الريحان الطازج، فاحتفظ به جانبًا وأضفه في النهاية).

- تضاف صلصة الطماطم والمرق ومعجون الطماطم والملح والفلفل (¾ ملعقة صغيرة من الملح الناعم إذا كنت تستخدم مرق الخضار منخفض الصوديوم، ولكن إذا كنت تستخدم مرق عادي أو مرق الدجاج فمن الأفضل ضبط التتبيل في النهاية).

- تضاف المعكرونة وتترك حتى تغلي، تخفف الحرارة للحفاظ على نار هادئة وتطهى المعكرونة مع إبقاء الغطاء شبه مغلق. تحرك بين الحين والاخر حتى تنضج.

- سوف يصبح الحساء سميكًا بشكل جيد أثناء طهي المعكرونة، لكن ثقي في حكمك وأضيفي المزيد من المرق إذا لزم الأمر إذا كنت تفضلين الحصول على قوام أقل سمكًا عند نضج المعكرونة.

- أطفئ النار، وتذوقي واضبطي التتبيل حسب رغبتك إذا لزم الأمر، وأضيفي أوراق الريحان إذا كنت تستخدمينه طازجاً.

تقسم الكمية إلى 4 أطباق وتقدم مع رذاذ من زيت الزيتون البكر الممتاز والفلفل الأسود وجبنة البارميزان المبشورة/المحلوقة إذا كنت ترغبين في ذلك.