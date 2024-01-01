  • العدد 8307 الأربعاء 24 يناير 2024
  • آخر تحديث 02:02:05 GMT
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إيلاف
من عناوين اليوم
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#هاشتاغحرب غزةمذيعة إيلاف الذكيةالأزمة الأوكرانيةالسودانإيران

الانتخابات الأميركية 2024

elaphصورة مركبة بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2024 للرئيس السابق دونالد ترامب ومنافسته نيكي هايلي

ترامب يسعى لضمان ترشيح الحزب الجمهوري في نيوهامبشر

أ. ف. ب.
elaphدونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في نيو هامبشر بتاريخ 19 كانون الثاني (يناير) 2024

ترامب يقترب من ضمان نيله ترشيح الحزب الجمهوري في نيوهامبشر

أ. ف. ب.
elaphالمرشحة الرئاسية للحزب الجمهوري نيكي هيلي

نيكي هيلي عن بايدن وترامب: "أحلاهما مرّ"

تمارا درجي
elaphحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس يعلن انسحابه من السباق الرئاسي

ديسانتيس ينسحب من السباق الرئاسي و"يدعم ترامب"

مراسلو إيلاف ووكالات
elaphجيمس زغبي

ربما يخسر ترامب.. لكن «الترامبية» باقية

جيمس زغبي - الاتحاد الإماراتية
elaphموفق حرب

انتخابات أميركا: ترامب ينافس نفسه؟

موفق حرب - أساس ميديا
elaphالرئيس الأميركي جو بايدن مع مؤيدين له

هل ستكون ورقة مناهضة ترامب كافية لبايدن للفوز بولاية ثانية؟

أ. ف. ب.
elaphلماذا يحظى ترامب بشعبية كبيرة بين الجمهوريين؟

لماذا يحظى ترامب بشعبية كبيرة بين الجمهوريين؟

بي. بي. سي.
elaphReuters المرشح الرئاسي الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

ماذا يعني فوز ترامب بالنسبة لمنافسيه؟

بي. بي. سي.
elaphلافتة دعم للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على هامش اجتماع في إنديانولا بولاية أيوا، 14 يناير 2024

انتخابات أميركا 2024: ماذا يقول المرشحون عن أوكرانيا وغزة؟

مروان شلالا
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