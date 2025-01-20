إيلاف من واشنطن: جاء خطاب تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا "أميركياً بامتياز" أي أنه ركز على الشأن الداخلي بقوة، إلى حد أنه لم يتحدث عن القوى العالمية الكبرى، ولم يغرق في حديث السياسة، بل كان الشأن المحلي والاقتصادي وكذلك الاجتماعي هو أكثر من تحدث عنه، ويمكن القول إنه يريد وفقاً لما يراه تخليص أميركا من سنوات الخيانة والخيبات.

إليكم 20 كبسولة تلخص ما قاله ترامب في خطاب التنصيب رئيساً لأميركا:

1- حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية.

2- سيتم وقف كل الدخول غير القانوني على الفور.

3- سيتم ترحيل الملايين من المهاجرين.

4- إعادة تطبيق سياسة البقاء في المكسيك.

5- إرسال قوات إلى الحدود.

6- هزيمة التضخم وخفض التكاليف وخفض الأسعار بسرعة.

7- إعلان حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة.

8- "سوف نحفر.. سوف نحفر!".. التنقيب عن النفط والغاز بقوة.

9- أميركا سوف تصبح دولة صناعية مرة أخرى.

10- "لدينا أكبر كمية من النفط والغاز مقارنة بالعالم، وسوف نستخدمها.

11- إنشاء مصلحة الإيرادات الخارجية.

12- "سنقوم بفرض الرسوم والضرائب على الدول الأجنبية لإثراء مواطنينا."

13- إنشاء إدارة كفاءة الحكومة.

14-أوقفوا فورًا كل أشكال الرقابة الحكومية وأعيدوا حرية التعبير إلى أميركا

15- إعادة القانون والنظام إلى مدننا.

16- إنهاء سياسة الحكومة المتمثلة في محاولة هندسة العِرق والجنس.

17- إعادة تعيين أفراد الخدمة الذين تم طردهم بسبب رفضهم لقاح كوفيد.

18- تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا.

19- استعادة قناة بنما.

20- حل جميع المشكلات لمتعلقة بملف المركبات الكهربائية.



