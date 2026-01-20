إيلاف من بكين: يشير البروفيسور موتونغ تشين من جامعة شاندونغ إلى أن ممارسة الجنس بانتظام مرة أو مرتين أسبوعيا ترتبط بصحة نفسية أكثر استقرارا وانخفاضا في معدل الاكتئاب.

ووفقا لموقع VOI.id، يستشهد البروفيسور بنتائج دراسة تحليلية لبيانات النشاط الجنسي والحالة النفسية لأكثر من 15 ألف شخص. وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين يمارسون الجنس مرة أو مرتين أسبوعيا سجلوا أفضل مؤشرات الصحة النفسية. أما لدى من يمارس الجنس بوتيرة أقل أو بشكل غير منتظم، فكانت العلاقة بالصحة النفسية أقل وضوحا.

ويشير البروفيسور إلى أن النشاط الجنسي عموما يحسن جودة الحياة ويزيد الشعور بالرضا الذاتي، وهو ما ينعكس بمرور الوقت على الصحة النفسية. ومع ذلك، لا تزال الآلية البيولوجية أو النفسية الدقيقة وراء هذا التأثير غير واضحة، وفقاً لما نقله موقع شبكة RT.

ويؤكد أن النتائج تُظهر ارتباطا إحصائيا وليس علاقة سببية مباشرة، لذلك سيكون تحديد كيفية تأثير العلاقات الحميمة على الصحة النفسية محورا لمزيد من البحوث والدراسات.