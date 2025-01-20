إيلاف من واشنطن: من المقرر أن يصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أول يوم له في منصبه الاثنين أمرا يحدد جنس الشخص بأنه "ذكر أو أنثى" - مما يلزم الوكالات الحكومية باستخدام التسمية "غير القابلة للتغيير" على النماذج وبطاقات الهوية بينما يأمر أيضا بتغييرات في سياسات السجون الفيدرالية التي تحكم السجناء المتحولين جنسيا.

"إن ما نقوم به اليوم هو التأكيد على أن سياسة الولايات المتحدة هي الاعتراف بجنسين: الذكر والأنثى. وهما جنسان غير قابلين للتغيير، وهما قائمان على واقع أساسي لا يقبل الجدل"، هذا ما صرح به أحد المسؤولين الجدد في البيت الأبيض للصحافيين.

وتتضمن السياسات أمرا تنفيذيا - وهو واحد من عشرات الأوامر التنفيذية التي من المتوقع أن يوقعها ترامب، البالغ من العمر 78 عاما، بعد وقت قصير من توليه الرئاسة عند الظهر تقريبا.

وسوف يمنع الأمر التنفيذي الأشخاص من تغيير جنسهم على جوازات السفر الأميركية ــ التي تسمح حالياً لحامليها باختيار ذكر أو أنثى أو "X" ــ وسوف يحاول منع العلاج الطبي للسجناء. ومن المرجح أن تواجه السياستان الجديدتان دعاوى قضائية.

الوثائق الرسمية.. ذكر أو أنثى بوضوح

وقال المسؤول الجديد إن الأمر سيطلب من وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي والوكالات الأخرى "ضمان أن تعكس الوثائق الحكومية الرسمية، بما في ذلك جوازات السفر والتأشيرات، الجنس بدقة".

وقال المسؤول الجديد إن الأمر سيطلب من وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي والوكالات الأخرى "ضمان أن تعكس الوثائق الحكومية الرسمية، بما في ذلك جوازات السفر والتأشيرات، الجنس بدقة".

أصبح بإمكان الأميركيين منذ عام 2010 ــ بما في ذلك خلال فترة ولاية ترامب الأولى ــ تغيير جنسهم على جوازات السفر من خلال تقديم نماذج بموافقة طبيب.

ومع ذلك، أنهى وزير الخارجية المنتهية ولايته أنتوني بلينكين توقيع الأطباء على جوازات السفر في عام 2021 وأضاف علامة الجنس "X" في عام 2022.

وقال المسؤول الجديد عن أمر ترامب: "سنضيف الخصوصية في الأماكن الحميمة ... مثل سجون النساء، وملاجئ النساء المهاجرات، وملاجئ الاغتصاب والتأكد من عدم استخدام أموال دافعي الضرائب للحصول على ما يسمى بالخدمات الانتقالية".

ومن غير الواضح كيف ستؤثر هذه السياسة على السجينات المتحولات جنسياً المتواجدات حالياً في سجون النساء.

تحول جنسي على حساب دافع الضرائب

لم يخضع سوى عدد قليل جدًا من السجناء المتحولين جنسياً لعمليات جراحية تحول على حساب دافعي الضرائب - ويُعتقد أن السجينة في تكساس دونا لانجين أصبحت أول من فعل ذلك في كانون الأول (ديسمبر) 2022، حسبما ذكرت صحيفة 19th .

أصبحت حقوق المتحولين جنسياً قضية حملة انتخابية قبل انتخابات العام الماضي - حيث تعهد ترامب بمحاولة إنهاء مشاركة الأشخاص المولودين ذكورًا في الرياضات النسائية.

تلقت المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس، نائبة الرئيس المنتهية ولايتها، تغطية سلبية وشكاوى من حلفائها في أعقاب الكشف عن تعهدها السابق بدعم عمليات تغيير الجنس الممولة من دافعي الضرائب للمهاجرين غير الشرعيين المحتجزين على المستوى الفيدرالي.

ودافعت هاريس عن نفسها بالقول إن القيام بذلك هو القانون وأن ترامب سوف يضطر إلى اتباع نفس المبادئ التوجيهية.

