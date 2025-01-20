إيلاف من لندن: مع تنصيب الرئيس السابع والثلاثين دونالد ترامب، اليوم الإثنين، يستعد العالم لرئاسة لها آثار ضخمة على الأمن الدولي والتجارة العالمية ومكافحة تغير المناخ.

وتحدث خبراء يتحدثون لـ(سكاي نيوز) عن معنى الولاية الثانية للعالم، من مستقبل أوكرانيا إلى التأثير المحتمل للرسوم الجمركية على أوروبا.

أوكرانيا

يرغب دونالد ترامب في التوصل إلى اتفاق بشأن حرب روسيا في أوكرانيا يجلب له "فوزًا" بإنهاء القتال، ولكن دون منح النصر أيضًا لفلاديمير بوتن.

الأمر الحاسم هو أن أي تسوية يجب أن تكون مقبولة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قضى الأشهر القليلة الماضية في العمل الجاد لإثبات قيمة كييف كحليف للزعيم الأمريكي القادم - والتهديد العالمي الذي تشكله موسكو الجريئة.

إن مثل هذا العمل المتوازن الصعب - بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الحرب الشاملة، ومئات الآلاف من الضحايا وملايين الأوكرانيين النازحين من ديارهم - سوف يتطلب دبلوماسية حذرة وصبورة.

ولكن هذا لم يكن دائما سمة من سمات ولاية السيد ترامب الأولى في منصبه، على الرغم من أن أسلوبه غير المتوقع والقوي قد يجلب شيئا جديدا إلى الطاولة يمكن الجانبين المتحاربين من التوصل إلى تسوية بطرق كان من المستحيل تخيلها في السابق.

وفي إشارة إلى الواقع المؤلم، أصبحت مزاعم الرئيس المنتخب السابقة بأنه يمكنه إنهاء الصراع في يوم واحد أقل إلزاما. ويقول الجنرال كيث كيلوغ، مبعوثه إلى أوكرانيا وروسيا، الآن إنه يأمل في تأمين صفقة خلال أول 100 يوم من رئاسة ترامب.

صفقتان في الشرق الأوسط

وتقول (سكاي نيوز) إنه لا توجد منطقة أخرى في العالم حيث تكون عدم القدرة على التنبؤ بترامب وتهديداته الجامحة فعالة مثل الشرق الأوسط.

في الأيام الأخيرة، بالغ بشكل مميز في تقدير دوره في التوصل أخيرا إلى وقف إطلاق النار في غزة، لكنه يستحق بعض الثناء: تحذيره لإسرائيل وحماس من أن "الجحيم سوف يندلع" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول تنصيبه جعل الناس هنا بالتأكيد يجلسون ويأخذون الأمر على محمل الجد.

وبعيدا عن إسرائيل وغزة، من المرجح أن يركز ترامب في الشرق الأوسط على صفقتين محتملتين: اتفاقية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية لتمديد اتفاقيات إبراهيم التاريخية التي تم توقيعها في ولايته الأولى واتفاق جديد مع إيران للحد من برنامجها النووي.

وكلاهما سيكون صعبا، وإذا بدا الاتفاق مع إيران غير مرجح، فهل يقرر اتخاذ إجراء عسكري بتحريض من بنيامين نتنياهو على الأرجح؟

إن شعار ترامب "أميركا أولا" يهيمن على الكثير من تفكيره، لكن الشرق الأوسط لديه عادة جر رؤساء الولايات المتحدة إلى أزمات نادرا ما توقعوها أو أرادوها.

أوروبا وضبط الأمور

في أوروبا، يعني تنصيب دونالد ترامب إعادة ضبط في السياسة والتجارة والأمن.

لقد سمع الأوروبيون ترامب يتحدث عن خفض الدعم لأوكرانيا، وفرض التعريفات الجمركية وإجبار أعضاء الناتو على زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير. والسؤال، كما هو الحال دائما، هو ما إذا كانت أفعاله ستطابق خطابه.

لقد وعد ترامب بإنهاء سريع لحرب أوكرانيا، لكنه لم يذكر كيف. ولكن إذا شعرت روسيا، بعد كل هذا الوقت والخسارة في الأرواح، بأنها أصبحت فجأة في صعود بسبب أوكرانيا الضعيفة، فقد تطالب بنوع من الاتفاق الذي قد يزعزع استقرار أوروبا الشرقية بأكملها.

كان ترامب غامضا في السابق بشأن دعمه لحلف شمال الأطلسي، لذا سيكون هناك الكثيرون في جميع أنحاء أوروبا الذين يدفعون دولهم إلى إنفاق المزيد على الدفاع والاعتماد بشكل أقل على أمريكا.

وسوف تستمر الدنمارك في الدفع بقوة ضد نية ترامب لشراء أو الاستيلاء على جرينلاند. وسوف يتوقع الدنماركيون، وسيحصلون بالتأكيد، على دعم كامل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

ولكن الدبلوماسيين لديهم عمل مقطوع. ومن المرجح أن يفرض ترامب المزيد من التعريفات الجمركية على بعض البلدان، وأبرزها الصين.

ولكن هل سيفعل الشيء نفسه مع أوروبا، أم أنه سيقرر أنه من الأفضل جلب الأصدقاء القدامى إلى الخيمة؟ من المؤكد أن أوروبا ــ التي تكافح مع ضعف النمو في أكبر اقتصاداتها ــ سوف ترغب بشدة في تجنب التعريفات الجمركية المتبادلة.

المناخ والطاقة النظيفة

في غضون ذلك، لا يزال التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة جاريا، بل إنه "لا يمكن إيقافه"، كما يقول المدافعون. وتشكل منشآت الرياح والطاقة الشمسية الضخمة في الصين مثالا واضحا على ذلك.

وفي الولايات المتحدة، سيواصل بعض القادة الإقليميين تحقيق أهدافهم المناخية الخاصة.

لا يزال تحالف المناخ الأميركي، وهو تحالف من الحزبين من حكام يمثلون نصف السكان - يهدف إلى تلبية هدف بايدن المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 61٪، والذي سارع إلى تحقيقه قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

ربما تضع حركة المناخ وجها شجاعا عندما تقول إن أميركا لا تزال في المعركة.

سيظل تأثيره على جهود المناخ العالمية محسوسا لسنوات. لكن مدى ذلك ليس بالأمر المؤكد.

الصين ومنطقة المحيطين

لا شك أن الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ تتنافسان على كيفية التعامل مع رئاسة ترامب الثانية، ولكن نظرا للدرجة العالية من عدم القدرة على التنبؤ في المستقبل، فمن المرجح أن يكون أفضل نهج هو الانتظار والترقب الحذر.

قد انتقد ترامب الاقتصاد الصيني القائم على التصدير والفائض التجاري مع الولايات المتحدة. كما انتقد تصدير الصين للمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل، وألقى باللوم عليها في أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة.

أثناء حملته الانتخابية، استحضر ترامب أحد خطوطه المفضلة المعادية للصين من خلال وصف كوفيد-19 بأنه "فيروس الصين".

لقد هدد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية.

هذا لا يعني بالضرورة علاقات دافئة. ولكن على طريقة ترامب الكلاسيكية، يتواصل المزعج الكبير أيضًا مع الرئيس شي جين بينج ويبقي الصين وبقية العالم يتساءلون، ماذا سيفعل؟

أجرى الزعيمان محادثة هاتفية نادرة. قال ترامب إنهما ناقشا التجارة والفنتانيل وتيك توك.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب أخبر مستشاريه أنه يريد السفر إلى الصين بعد توليه منصبه. وقبل الانتخابات، قال لنفس الصحيفة أن الصين لن تستفزه لأن شي يعرف أنه "مجنون".

لقد دعا السيد ترامب السيد شي لحضور حفل التنصيب. ورفض الرئيس الصيني، لكنه أرسل نائبه هان تشنغ.

إن السيد ترامب لديه ميل إلى الزعماء الأقوياء والمستبدين. وقد أعرب في السابق عن إعجابه بشي جين بينج.

إن الرئيس المنتخب يحافظ على توازن الصينيين. فهل ستكون المواجهة أم الوفاق؟ لا أحد يعلم.

إن الصينيين لا يريدون حرباً تجارية مع الولايات المتحدة. ولكن إذا كان تفضيل السيد ترامب للسياسة الخارجية الانعزالية يعني أن الصين تُركت لتوسيع نفوذها في هذه المنطقة وخارجها، فإن بكين ستعتبر ذلك ميزة كبيرة.

لحظة تغير فيها العالم

هناك فرصة عادلة أنه عندما ينظر المؤرخون إلى الوراء إلى العصر الذي نعيش فيه حاليًا، فإنهم سيصفون هذا - التنصيب الثاني لدونالد ترامب - بأنه اللحظة التي تغير فيها العالم.

قد يقولون (نعم، بالطبع، كل هذا يتوقف على ما سيحدث بعد ذلك) كانت هذه اللحظة التي أفسحت فيها فترة العولمة التي استمرت 35 عامًا والتي بدأت بسقوط جدار برلين الطريق لعصر جديد. كان ذلك في اللحظة التي حلت فيها مبادئ جديدة محل الافتراضات السائدة بين النخبة الحاكمة ــ أن التجارة الحرة وحرية تنقل الأشخاص من المبادئ الأساسية للسياسة.

إن هذه المبادئ ــ أن الحواجز أمام تدفقات الهجرة والتعريفات الجمركية على تدفقات التجارة تشكل جزءا صالحا من مجموعة أدوات السياسة ــ ليست جديدة تماما. والواقع أن النظر إلى الوراء على مدى القرنين الماضيين، سوف تجد أن البندول يتأرجح كل 75 عاما أو نحو ذلك من وإلى الالتزام بالتجارة الحرة.

ولا يصح تماما أن نقول إن دونالد ترامب غير كل شيء: انظر إلى سياسات جو بايدن أثناء وجوده في منصبه، وسوف ترى أنه بعيدا عن عكس موقف ترامب 1.0 تجاه الصين، عزز بايدن هذا الموقف بتعريفات جمركية جديدة وتدابير حمائية.

ومع ذلك، يميل المؤرخون إلى الانجذاب نحو اللحظات الرمزية، وهذه بالتأكيد واحدة منها. فقد قدم الأميركيون دعمهم الشعبي لرئيس لا يتبنى فقط نسخة مختلفة تماما من المشاركة الأميركية الدولية عن معظم أسلافه في فترة ما بعد الحرب، بل ويمجدها أيضا.

منذ عهد فرانكلين روزفلت، كان أحد الأهداف الشاملة للسياسة الأميركية استخدام قوتها لمحاولة تحقيق الاستقرار الدولي وترسيخ الديمقراطية وقيم اجتماعية واقتصادية معينة (أو ما أصبح يُعرف بـ"إجماع واشنطن").

ويبدو أن عصر ترامب في ولايته الثانية يشير إلى أن هذا النموذج قد انتهى الآن. ومن المرجح أن تكون العواقب وخيمة.

* أعدت هذه المادة من قناة (سكاي نيوز) على الرابط:

https://news.sky.com/story/trump-inauguration-sky-news-experts-on-what-the-second-term-means-for-the-world-13290862