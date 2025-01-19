إيلاف من واشنطن: انطلقت الاحتفالات يوم السبت قبل حفل تنصيب الرئيس الأميركي الـ47 دونالد ترامب، حيث تسابق آلاف من حاملي التذاكر للعثور على مكان عرض مناسب بعد التغيير الذي حدث في اللحظة الأخيرة في مكان الحفل.

ومن المتوقع أن يصل الرئيس المنتخب ترامب إلى قاعدة أندروز في ماريلاند، وسوف يستضيف حفل استقبال مساء السبت وعرضًا للألعاب النارية في ملعب الجولف الخاص به في فيرجينيا.

ومن المقرر أن يستضيف تجمعًا حاشدًا يوم الأحد في ساحة كابيتال وان، مع عروض من فرقة فيليج بيبول وكيد روك وبيلي راي سايروس.

تغيير المكان يحبط آلاف المتحمسين

أدى القرار في اللحظة الأخيرة بنقل مراسم التنصيب إلى مكان مغلق إلى قلب خطط الآلاف من حاملي التذاكر الذين كانوا يستعدون لمواجهة البرد القارس، ولكنهم الآن لن يتمكنوا من الدخول إلى قاعة الكابيتول الأصغر حجمًا.

قالت اللجنة المشتركة للكونغرس حول مراسم التنصيب إن "الغالبية العظمى" من حاملي التذاكر لن يتمكنوا من حضور مراسم التنصيب شخصيًا، واقترحت على الآلاف الذين تم استبعادهم مشاهدة الأحداث في أماكن أخرى.

وأعلن ترامب يوم الجمعة أن قاعة كابيتال وان أرينا، التي تتسع لـ20 ألف شخص، سوف تستضيف عروض الاحتفالات.

لا توجد طريقة لدخول الجميع

"هذه التذاكر تذكارية الآن. سيتم منح التذاكر إلى كابيتال ون أرينا على أساس أسبقية الحضور، ولكن لا توجد طريقة تسمح لجميع حاملي التذاكر بالدخول إلى هناك. أعلم أن الرئيس ترامب يشعر بخيبة أمل، ولكن يمكنك الرهان على أنه عندما يتحسن الطقس، سنشهد بعض التجمعات الرائعة"، هذا ما قاله النائب الجمهوري عن ولاية نيوجيرسي جيف فان درو لصحيفة واشنطن بوست.

وقد أدى تغيير مكان انعقاد الجلسة إلى ارتباك بعض أعضاء مجلس النواب، وقال أحد موظفي الحزب الجمهوري في مجلس النواب وهو يشعر بالإحباط: "لم نعرف ماذا نقول للناس طوال اليوم أمس".