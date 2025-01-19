إيلاف من الرباط : أعلن في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو عن فقدان ثلاث شاحنات مغربية تضم أربعة سائقين من جنسية مغربية السبت.

وقالت مصادر دبلوماسبة مغربية إن السلطات البوركينابية تحرياتها حول الموضوع”،مشيرة إلى أن هؤلاء السائقين سلكوا طريقا يمر عبر منطقة معروفة بخطورتها، أين تنشط خلايا إرهابية ومجموعات مسلحة معروفة بأعمال النهب وقطع الطريق، وتستهدف وسائل النقل خاصة الشاحنات.

وذكرت المصادر ذاتها أن المرور عبر هذا المحور (دوري – تيرا)، من دون حراسة، يعد مغامرة غير محسوبة العواقب.

تجدر الإشارة إلى أن سائقي النقل الدولي المتوجهون إلى بوركينا فاسو باتوا يحرصون على استفسار السلطات الأمنية المحلية لمعرفة الوضع الأمني في المنطقة قبل الانطلاق في الرحلة، خصوصا في خط السير المذكور الذي يمر عبر مدينة سيتينغا، التي كانت يوم 11 يناير الجاري مسرحا لعملية دموية راح ضحيتها 18 عسكريا وعدد من المدنيين.

وكان السائقون المغاربة المختفون قد غامروا باتباع الطريق ذاتها ، بعد مرور ايام قليلة فقط بعدما العملية الدموية شهدته .

وتواصلت سفارة المغرب لدى بوركينا فاسو مع السلطات التي باشرت عملياتها لتحديد موقع السائقين المفقودين الأربعة.

يذكر انه منذ تصاعد التهديد الإرهابي لـ”تنظيم داعش في الصحراء الكبرى”، الذي ينشط بين مالي وبوكينافاسو والنيجر، جرى تنظيم قوافل الشاحنات التي تعبر حدود بوركينافاسو، خاصة بين مدينتي دوري وتيرا، تحت حراسة الجيش البوركينابي من أجل حمايتها.