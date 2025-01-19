إيلاف من واشنطن: يغلق تطبيق تيك توك TikTok أبوابه أمام 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة بعد أن أعلن التطبيق أن خدماته ستكون "غير متاحة مؤقتًا". وفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وكان من المقرر أن يتوقف تطبيق مشاركة الفيديو الشهير، الذي يستخدمه 170 مليون أميركي، عن العمل في وقت متأخر من يوم السبت بعد أن أعلنت الشركة الأم المملوكة للصين في وقت متأخر من يوم السبت أنها ستجعل خدماتها "غير متاحة مؤقتًا".

وقالت الشركة في رسالة أرسلتها إلى جميع المستخدمين مساء السبت: "نأسف لأن قانوناً أميركياً يحظر تيك توك سيدخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني (يناير) ويجبرنا على جعل خدماتنا غير متاحة مؤقتًا".

"نحن نعمل على استعادة خدمتنا في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن، ونحن نقدر دعمكم".

القرار لترامب.. فماذا سيفعل؟

وأصبح مستقبل التطبيق الآن في أيدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي يعود إلى البيت الأبيض يوم الاثنين، وقد تعهد "بإنقاذ" التطبيق ، الذي أرجع إليه الفضل في مساعدته على الفوز في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر).

وقال ترامب لشبكة إن بي سي نيوز يوم السبت إنه "على الأرجح" سيمنح تيك توك تمديدًا لمدة 90 يومًا للتوصل إلى اتفاق، وقال ترامب "علينا أن ننظر إلى الأمر بعناية، فهو وضع كبير للغاية".

كان إغلاق تيك توك متوقعًا على نطاق واسع بعد أن أيدت المحكمة العليا قانون الكونجرس الذي يتطلب من بايت دانس سحب حصتها في الشركة بحلول 19 تشرين الثاني (يناير) أو مواجهة حظر وطني، وقد فشلت شركة تيك توك في إثبات أن القانون غير دستوري.

ماذا حدث للمستخدمين؟

تم إعادة توجيه العديد من المستخدمين، وكثير منهم من الأطفال، الذين كانوا يتطلعون إلى الحصول على جرعتهم من مقاطع فيديو الرقص ونصائح الطبخ في وقت مبكر من صباح الأحد، إلى موقع ويب يحتوي على تفاصيل حول الحظر.

كان زوال تيك توك الواضح تتويجا لقصة طويلة استمرت أشهرا بدأت بعد أن تحرك الكونجرس بدعم من الحزبين لحظر التطبيق بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. أصر تيك توك وبايت دانس حتى الموعد النهائي على أن التطبيق ليس للبيع، وتعهد المسؤولون الصينيون بمنع أي بيع قسري.

وينص القانون على إلزام غوغل وآبل بالتوقف عن السماح بتنزيلات جديدة لتطبيق تيك توك من خلال متاجر التطبيقات التابعة لهما أو مواجهة غرامة قدرها 5000 دولار لكل مستخدم. كما قد تواجه شركة أوراكل، التي تقدم دعم الحوسبة السحابية لتطبيق تيك توك، المسؤولية القانونية أيضًا.

من الناحية الفنية، كان من الممكن أن يظل تطبيق تيك توك قيد التشغيل لفترة قصيرة بالنسبة لأولئك الذين قاموا بتنزيله بالفعل - لكنه كان سيعمل بدون تحديثات برمجية أو دعم، وسيتدهور تدريجيا.

وزعمت شركة تيك توك أنها لم يكن لديها خيار سوى الإغلاق لأن "البيت الأبيض في عهد بايدن ووزارة العدل فشلا في توفير الوضوح والضمان اللازمين لمقدمي الخدمة الذين يشكلون جزءًا لا يتجزأ من الحفاظ على توافر تيك توك" بأنهم لن يواجهوا عقوبات.

60 مليار مشاهدة لترامب في تيك توك

في هذه الأثناء، شكر الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو زي تشيو، الرئيس القادم بشدة، بينما ألمح إلى أن هناك حلاً محتملاً قيد العمل في مقطع فيديو صدر بعد وقت قصير من حكم المحكمة العليا يوم الجمعة.

وقال تشيو: "نحن ممتنون وسعداء بالحصول على دعم من رئيس يفهم منصتنا حقًا - وهو الذي استخدم تيك توك للتعبير عن أفكاره ووجهات نظره الخاصة، والتواصل مع العالم وتوليد أكثر من 60 مليار مشاهدة لمحتواه في هذه العملية".

وأشار ترامب أيضًا إلى أنه سيقول المزيد حول مستقبل تيك تيك في الأيام المقبلة، وكتب ترامب في منشور على موقع Truth Social يوم الجمعة: "كان قرار المحكمة العليا متوقعا، ويجب على الجميع احترامه. سأتخذ قراري بشأن تيك توك في المستقبل غير البعيد، لكن يجب أن يكون لدي الوقت لمراجعة الموقف. ترقبوا!"

وتشير التقارير إلى أن ترامب يفكر في إصدار أمر تنفيذي من شأنه أن يؤخر تطبيق القانون. ولكن من غير الواضح ما إذا كان يتمتع بالصفة القانونية اللازمة للقيام بذلك.

ومن المقرر أن يحضر تشيو حفل تنصيب ترامب يوم الاثنين، وسوف يجلس على المنصة إلى جانب عمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل إيلون ماسك، ومارك زوكربيرغ من شركة ميتا، وتيم كوك من شركة أبل، ورئيس غوغل ساندر بيتشاي.

تيك توك "جاسوس"

حاول الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك التقرب من ترامب في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب الموعد النهائي لسحب الاستثمارات. كما التقى ترامب في منتجعه مار إيه لاغو في فلوريدا بعد فوزه في الانتخابات.

وتقول وزارة العدل والمشرعون الأميركيون إن التطبيق هو أداة تجسس ودعاية للحزب الشيوعي الصيني - قادر على المراقبة الجماعية وجمع البيانات بالإضافة إلى التأثير على الرأي العام لأغراض شائنة.

ونفت شركة تيك توك هذه الاتهامات بشدة، وفي يوم الجمعة، أيدت المحكمة العليا بالإجماع موقف الحكومة الفيدرالية.

وقال القضاة "لقد قرر الكونجرس أن التخارج ضروري لمعالجة مخاوفه الأمنية القومية المدعومة جيدًا فيما يتعلق بممارسات تيك توك في جمع البيانات والعلاقة مع خصم أجنبي".