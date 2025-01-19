إيلاف من القدس: قال مصدر في حماس لموقع يديعوت أحرونوت إن "القائمة التي تشمل أسماء رهائن إسرائيل لن يتم نشرها إلا بعد موافقة زعيم حماس محمد السنوار".

وقالت مصادر إن حركة حماس تستعد لتسليم قائمة الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم الأحد خلال الساعات القليلة المقبلة .

وأضافت المصادر أن حماس أبلغت الوسطاء بأنها ستسلم أسماء المختطفين فور نقلهم إلى مكان آمن، ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن 3 مجندات.

وقال مصدر في حماس لموقع يديعوت أحرونوت إن الحركة تؤخر الإفراج عن الأسماء لأسباب فنية.

وأضاف أن "التواصل بين عناصر حماس يتم فعليا عن طريق رسل، ويستغرق الأمر منهم وقتا للاتفاق على أسماء الرهائن وموقعهم، بينما لا تزال طائرات جيش الدفاع الإسرائيلي تحلق في الأجواء".

وأضاف أن "القائمة لن يتم نشرها إلا بعد موافقة زعيم حركة حماس محمد السنوار".

غضب نتانياهو من حركة حماس

يأتي ذلك بعدما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ، مساء السبت، أن إسرائيل لم تتلق حتى الآن، حتى لحظة إلقائه كلمته، قائمة أسماء الأسرى الذين ستفرج عنهم حماس الأحد.

وقال نتانياهو إن إسرائيل "لن تمضي قدما في الخطوط العريضة للصفقة إلا بعد أن نحصل على قائمة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم، كما تم الاتفاق عليه، وإسرائيل لن تتسامح مع أي انتهاك للاتفاق، والمسؤولية تقع على عاتق حماس وحدها".

وكشفت حركة حماس في بيان لها السبت، أنها ستنشر قوائم الأسماء في اليوم السابق لكل يوم تبادل، وقال مصدر إسرائيلي لقناة كان إنهم كانوا يعلمون أن "حماس سوف تتلاعب" بعدم تقديم من سيتم إطلاق سراحهم يوم الأحد.

كل يوم سبت من كل أسبوع

ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح أربعة رهائن آخرين في اليوم السابع من الاتفاق، ومن المتوقع أن يتم هذا الإجراء كل يوم سبت من كل أسبوع على مدى الأسابيع الستة المقبلة، تمهيدا لإطلاق سراح المزيد من الرهائن.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات إن الساعات الأربع والعشرين المقبلة حاسمة لبدء تنفيذ الاتفاق وإن إسرائيل تخشى أن تحاول حماس انتهاكه. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إنه "لم يحدث أي انتهاك للاتفاق".

