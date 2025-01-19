إيلاف من القدس: سيتم إطلاق سراح 3 أسيرات إسرائيليات من أسر حماس اليوم (الأحد)، ومن المتوقع إطلاق سراحهن في المرحلة الأولى، وهم أولئك الذين يندرجون تحت الفئة الإنسانية، مثل النساء والأطفال وكبار السن والجرحى.

وأكدت حماس الأحد أنه سيتم إطلاق سراح إميلي داماري (28 عاما)، ورومي جونين (23 عاما)، ودورون شتاينبريشر (31 عاما)، في اليوم الأول من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتتضمن الصفقة إطلاق سراح 33 رهينة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح سجناء أمنيين ومساعدات إنسانية وانسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي من بعض المناطق في غزة.

وستفرج إسرائيل عن 30 أسيراً فلسطينياً مقابل كل أسير مدني، و50 أسيراً فلسطينياً مقابل كل جندية إسرائيلية تفرج عنها حماس. ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن الرهائن في المرحلة الأولى ممن يندرجون تحت الفئة الإنسانية، مثل النساء والأطفال وكبار السن والجرحى.

من سيتم إطلاق سراحه في اليوم الأول؟

دورون شتاينبريشر إسرائيلية رومانية تبلغ من العمر 31 عامًا، وقد اختطفتها حماس من كفار عزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، حيث كانت تختبئ تحت سريرها. وقد أطلقت أسرتها ناقوس الخطر لدى الصليب الأحمر، خوفًا من أن حماس لم تزودها بالأدوية.

اختطفت إميلي داماري ، وهي مواطنة بريطانية إسرائيلية، من شقتها في كفار عزة، تم اطلاق النار على يدها، وقتل كلبها قبل أن يأخذوها في سيارتها. كما أصيبت بشظايا.

اختطفت رومي جونين من مهرجان نوفا للموسيقى بعد أن تم اطلاق النار عليها أثناء حديثها الهاتفي مع والدتها.

التأخير في العودة

وكان من المفترض أن يدخل وقف إطلاق النار، (الذي دخل حيز التنفيذ الآن)، حيز التنفيذ في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد، ولكن تم تأجيله حتى قدمت حماس قائمة الرهائن المقرر إطلاق سراحهم.

ومن المقرر أن تفرج حماس عن الثلاثة عند الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي.