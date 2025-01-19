إيلاف من القدس: يخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإجراء تعديلات في الحكومة والكنيست مع انسحاب بن غفير من الائتلاف، وبحسب مصدر، فمن المرجح أن تُمنح وزارة الأمن القومي وتنمية النقب والجليل ووزارة المرونة الوطنية لوزراء من حزب الليكود.

ووفقاً لتقرير "جيروزاليم بوست" سيؤدي خروج حزب "عوتسما يهوديت" من الحكومة والائتلاف، والذي سيدخل حيز التنفيذ صباح الثلاثاء، إلى تعديل وزاري في الحكومة والكنيست .

وفي الحكومة كان لحزب "عوتسما يهوديت" ثلاث وزارات: وزارة الأمن القومي، ووزارة تطوير النقب والجليل والمرونة الوطنية، ووزارة التراث.

ومن المرجح أن تُمنح وزارة الأمن القومي ووزارة تطوير النقب والجليل ووزارة المرونة الوطنية إلى وزراء موجودين من حزب الليكود، بحسب مصدر.

ومن المتوقع أن يعود وزير الزراعة والأمن الغذائي الخام آفي ديختر ، الذي شغل في الماضي منصب وزير الأمن العام، إلى المنصب. وقال المصدر إن وزارة التراث الأصغر حجماً من المرجح أن يتم دمجها في وزارة قائمة.

استقال وزير التراث عميحاي إلياهو من الكنيست، لكن استقالته من الحكومة ستعيده إلى الكنيست. يسمح القانون لأعضاء الكنيست المعينين في مناصب وزارية بمغادرة الكنيست وتمكين الشخص التالي في قائمة حزبهم من دخول الكنيست.

العودة إلى الكنيست

ولكن كما في حالة إيلياهو، ينص القانون على أنه إذا استقال وزير، فإنه يعود إلى الكنيست. وقد خاض حزب أوتزما يهوديت والحزب الصهيوني الديني الانتخابات في قائمة مشتركة، وسوف تؤدي عودة إيلياهو إلى الكنيست إلى إبعاد عضو الكنيست عن الحزب الصهيوني الديني تسفي سوكوت من الكنيست.

ولم يستقيل الوزيران الآخران في حزب "عوتسما يهوديت"، وهما عضوا الكنيست إيتمار بن غفير ويتسحاق فاسرلاوف، من منصبيهما كأعضاء في الكنيست، وبالتالي فإن استقالتهما من الحكومة لا تدفع أي عضو كنيست موجود إلى الخروج.

إن استبدال إيلياهو بعيد العرش في الكنيست يمنح حزب أوتزما يهوديت عضو كنيست إضافيا على حساب الحزب الصهيوني الديني. ومن أجل مواجهة هذا، من المرجح أن يصدر رئيس الحزب الصهيوني الديني وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي استقال أيضا من الكنيست، استقالة فنية من أجل العودة إلى الكنيست وطرد عضو الكنيست عن حزب أوتزما يهوديت يتسحاق كرويزر. ثم سيتم إعادة تعيين سموتريتش وزيرا للمالية وسيعمل في نفس الوقت كوزير وعضو كنيست.

كما ترك أعضاء الكنيست من حزب "عوتسما يهوديت" مناصبهم المعينة في الكنيست، بما في ذلك منصب رئيس لجنة وزارة الأمن القومي في الكنيست، ورئاسة لجنة الإشراف على صندوق المواطنين الإسرائيليين، والعضوية في لجنة اختيار القضاة، وغيرها.

وقبل رحيل حزب "عوتسما يهوديت"، كان التحالف يدرس بالفعل إعادة ترتيب بعض المناصب البرلمانية، بحسب المصدر. ويعني رحيل الحزب تغيير عدد أكبر من المناصب.