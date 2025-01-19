إيلاف من نيويورك: بعد أن بدأ سريان حجب تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، والذي يستخدمه 170 مليون أميركي، بدأت الشكوى والصراخ الهستيري من ملايين المستخدمين الذين لم يتوقعوا جدية قرار الحجب، والذي يتعلق بالأمن القوي الأميركي، بعد أن توصلت الحكومة الأميركية والجهات القضائية والقانونية إلى أن تيك توك ما هو إلا جاسوس صيني يقوم بجمع كافة البيانات عن أميركا والأميركيين.

مستخدمو تيك توك المنكسرون يصابون بالذعر بعد حظر التطبيق لـ 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وبدا الأمر وكأنهم جميعاً يقولون بلسان واحد: "هذه جريمة".

بدأ مستخدمو تطبيق التواصل الاجتماعي المتوقف عن العمل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في الحزن على خسارتهم في وقت مبكر من صباح الأحد، بعد أن اختفت منصة مشاركة الفيديو الشهيرة بالنسبة لمستخدميها البالغ عددهم 170 مليون مستخدم أميركي في مواجهة حظر قانوني في الولايات المتحدة، وفقاً لتقرير "نيويورك بوست".

والأمر يتعلق بملايين المدمنين على التطبيق، والملايين من المؤثرين الذين يتابعهم الملايين، ويعتمدون في شهرتهم ودخلهم المالي على استخدام التطبيق ونشر المحتوى الخاص بهم.

"لقد انتهى الأمر، لقد انتهى تيك توك"، نشر أحد المستخدمين على X صورة متحركة لشخص يدخن بتوتر.

وقال آخر: "لقد مرت 15 دقيقة وأنا أعاني بالفعل من الأعراض الانسحابية من تيك توك، هذه جريمة".

مؤثرة لديها 16 مليون متابع.. ماذا ستفعل؟

قالت ميكايلا نوغيرا، وهي مؤثرة في مجال المكياج ولديها 16 مليون متابع على تيك توك، إنها تستمر في النقر لفتح التطبيق من باب العادة، متناسية أنه لا يعمل.

وتابعت :"أنا في حالة انفصال تام الآن من الناحية العقلية، أنا في حالة ذهول تام، لا يمكن أن يكون هذا حقيقيًا على الإطلاق "، كتبت ستوري على إنستغرام .

بدأت حالة الذعر على الإنترنت بعد أن اختفى تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة قبل الساعة 11 مساءً، وتم الترحيب بالمستخدمين برسالة تقول: "نأسف، تيك توك غير متاح الآن" وكان الموقع غير قابل للاستخدام بخلاف ذلك.

إزالة التطبيق من متجر التطبيقات

"لقد تم إزالة التطبيق للتو من متجر التطبيقات"، هكذا كتبت مندوبة الحزب الجمهوري سارة فيلدز لموقع X. "لقد أسكتت حكومة الولايات المتحدة ملايين الناخبين بشكل غير دستوري".

"لقد اختفى تيك توك وأنا أعاني بالفعل من عمليات الانسحاب"، نشر مستخدم آخر.

"لقد مرت 15 دقيقة وأنا أعاني بالفعل من الانسحاب من TikTok"، هكذا قال أحد مقدمي البرامج الصوتية الذين يتابعهم أكثر من 1.8 مليون متابع. "هذه جريمة". "تيك توك اختفى لاااااااااا" كتب مستخدم آخر.

قبل أن يتم إغلاقه، بدأ المستخدمون في التعبير عن حزنهم وانتشر هاشتاج #SaveTikTok.

كان إغلاق تيك توك متوقعا على نطاق واسع بعد أن أيدت المحكمة العليا بالإجماع يوم الجمعة قانون الكونغرس الذي يتطلب من الشركة الأم المملوكة للصين للمنصة التخلص من حصتها في الشركة بحلول 19 كانون الثاني (يناير) أو مواجهة حظر وطني، ورفضت استئناف تيك توك بأن القرار ينتهك التعديل الأول.

وبموجب القانون، يتعين على مزودي الخدمات مثل غوغل وآبل التوقف عن السماح بتنزيلات جديدة لتطبيق تيك توك بعد سريان الحظر - مع فرض غرامات محتملة قدرها 5000 دولار لكل مستخدم إذا لم يمتثلوا للقانون.

اعتبارًا من منتصف الليل، تمت إزالة التطبيق من متجري آبل وغوغل.

القرار الآن في يد ترامب

وزعم أعضاء من الحزبين في الكونجرس ووزارة العدل أن تطبيق تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس التي يقع مقرها في بكين، يشكل تهديدًا للأمن القومي، ونفى تطبيق تيك توك هذه الإتهامات.

وأصبح مستقبل التطبيق الآن في أيدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي يعود إلى البيت الأبيض يوم الاثنين، وقد تعهد "بإنقاذ" التطبيق، الذي أرجع إليه الفضل في مساعدته على الفوز في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر).

وقال ترامب لشبكة إن بي سي نيوز السبت إنه "على الأرجح" سيمنح تيك توك تمديدًا لمدة 90 يومًا للتوصل إلى اتفاق.

