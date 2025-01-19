إيلاف من لندن: مع دخول وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، حيز التنفيذ، أعلنت مصادر بريطانية أن امرأة بريطانية إسرائيلية، من بين أول ثلاث رهائن أطلقت حماس سراحهن اليوم الأحد.

وستكون إميلي داماري (28 عاما) هي من بين أول ثلاثة رهائن إسرائيليين تطلق حماس سراحهم اليوم، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره في غزة حيز التنفيذ رسميًا.

وكانت داماري، اختطفت من منزلها في كيبوتس كفار عزة خلال هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر عندما "أصيبت برصاصة في يدها، وأصيبت بشظايا في ساقها، وعُصبت عينيها، ووضعت في مؤخرة سيارتها، وأُعيدت إلى غزة"، وفقًا لوالدتها.

الرهينتان الأخريان هما دورون شتاينبريشر البالغة من العمر 31 عامًا، والتي اختطفت أيضًا من منزلها في نفس الكيبوتس في جنوب إسرائيل حيث اختطفت السيدة داماري، ورومي غونين، 24 عامًا، التي اختطفت من مهرجان موسيقي.

وقالت حماس يوم الأحد إنها سلمت أسماء الرهائن الثلاث إلى وسطاء وقف إطلاق النار، وتتوقع قائمة من إسرائيل بأسماء 90 سجينًا فلسطينيًا - بما في ذلك النساء والأطفال - سيتم إطلاق سراحهم يوم الأحد في المقابل.

تأخير

وتأخر وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره في غزة، حيث تشن إسرائيل حملة عسكرية قوية منذ 15 شهرًا، لعدة ساعات قبل أن يدخل حيز التنفيذ في الساعة 11.15 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن وقف إطلاق النار، الذي كان من المقرر أن يبدأ في الساعة 8.30 صباحًا، لن يبدأ إلا بعد أن تتلقى إسرائيل الأسماء.

وبعد تلقي القائمة، أكد مكتبه في بيان أن وقف إطلاق النار قد بدأ، وأن أفراد الأمن الإسرائيليين يتحققون من "التفاصيل" ويتصلون بعائلات الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم بعد الساعة 4 مساءً.

كما قال إنه سيتم إطلاق سراح أربع رهائن أخريات على قيد الحياة في غضون سبعة أيام.

وبحسب شروط وقف إطلاق النار، ستفرج حماس اليوم عن ثلاثة رهائن في مقابل إطلاق سراح أكثر من 90 سجيناً فلسطينياً.