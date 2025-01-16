إيلاف من لندن: قالت بريطانيا، غداة الاتفاق بين إسرائيل وحماس، إنها ستلعب دورها الكامل في الأيام والأسابيع المقبلة، بالعمل جنبا إلى جنب مع شركائها، لاغتنام هذه الفرصة من أجل مستقبل أفضل.

ووصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان أمام مجلس العموم، اليوم الخميس، إعلان وقف إطلاق النار بين بأنه لحظة أمل بعد أكثر من عام من المُعاناة، في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شنته حركة حماس.

وقال إن اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يسمح للفلسطينيين الأبرياء الذين تحولت منازلهم إلى منطقة حرب بين عشية وضحاها، والعديد من الذين فقدوا أرواحهم، بزيادة هائلة في المساعدات الإنسانية، التي هناك حاجة ماسة إليها لإنهاء المعاناة في غزة.

مستقبل أفضل

وأضاف الخارجية البريطانية أنه بعد ذلك يجب أن يتحول الاهتمام إلى كيفية تأمين مستقبل أفضل بشكل دائم للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، يرتكز على حل الدولتين الذي يضمن الأمن والاستقرار لإسرائيل، إلى جانب دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة.

وتابع لامي: " ستظل المملكة المتحدة، وحلفاؤها في طليعة هذه الجهود الحاسمة لكسر دائرة العنف وتأمين السلام طويل الأمد في الشرق الأوسط".

صدمة الرهائن

وقال: بالنسبة للرهائن وأحبائهم، كانت الحرب صدمة لا تطاق، وبالنسبة لشعب غزة، الذي فقد الكثير منهم أرواحهم أو منازلهم أو أحباءهم، كان هذا بمثابة كابوس حي، وبالنسبة للمنطقة، جلب هذا المزيد من الانقسام والصراع".

وأضاف وزير الخارجية " بفضل هذا الاتفاق، سيتمكن الرهائن من العودة إلى وطنهم، وسيتمكن سكان غزة من إعادة بناء حياتهم"، مشيدا بالجهود الدبلوماسية الدؤوبة التي تبذلها مصر وقطر والإدارتان الأميركيتان القادمة والمنتهية ولايتها.

وتابع لامي: " لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به، لتنفيذ هذا الاتفاق بالكامل في جميع مراحله، وتأسيس مسار للسلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وأشار إلى أنه منذ اليوم الأول لتولي الحكومة البريطانية الجديدة السلطة، وهي تضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار، وتحرير الرهائن، وتقديم الإغاثة وإعادة الإعمار والأمل للمدنيين الذين عانوا كثيرا.

فرص ضائعة

وقال وزير الخارجية البريطاني في بيانه إن تاريخ هذا الصراع مليء بالفرص الضائعة. وسوف يكون من المأساوي أن نضيع الفرصة أمامنا. ويتعين علينا أن نغتنمها بكلتا يديها. الفرصة ليس فقط لوقف إطلاق النار ولكن من أجل السلام الدائم. الفرصة لكسر دائرة العنف التي ألحقت الكثير من المعاناة بالأبرياء على الجانبين.

وقال لامي إن الحكومة البريطانية ملتزمة بالحفاظ على الزخم، مهما كانت العملية هشة في البداية. ويجب إطلاق سراح كل رهينة كما هو منصوص عليه في الاتفاق.

يجب أن تصل كل أوقية من المساعدات الموعودة لغزة إلى المحتاجين. وأنا أرسل ممثلي للشؤون الإنسانية إلى المنطقة، للعمل بشكل وثيق مع وكالات الإغاثة والحكومة الإسرائيلية وشركائنا، للوفاء بهذه الوعود.

يجب أن يكون الفلسطينيون أحرارًا أيضًا في العودة إلى ديارهم. والأمر الحاسم هو أنهم سيحتاجون إلى إعادة البناء. إعادة بناء منازلهم. إعادة بناء حياتهم. إعادة بناء مجتمعاتهم.

لا يمكنهم القيام بذلك بمفردهم. إنهم بحاجة إلى الشعور بالأمان. إنهم بحاجة إلى المجتمع الدولي لتقديم الأموال التي سيحتاجون إليها.

إعادة الإعمار

لقد بدأت المملكة المتحدة بالفعل في جمع الشركاء بشأن تمويل وتنسيق التعافي وإعادة الإعمار. ومن الضروري أن يتم تنسيق موجة المساعدات القادمة بشكل صحيح، مع توفير الوصول والأمن لإيصال كل ما يحتاجه الناس.

وقال وزير الخارجية البريطاني: إن السلطة الفلسطينية لديها دور حاسم لتلعبه. نريد من المانحين دعم خططهم للتعافي وقد ناقشت هذا الأمر مع الرئيس عباس يوم الاثنين. إننا نقدم المساعدات الفنية والمالية للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك دعم التعافي العاجل للخدمات الأساسية.

إن العمل مع السلطة الفلسطينية والمجتمع المدني من شأنه أن يساعد في إرساء الأساس للحكم الفلسطيني الشامل في غزة. وهذه هي أفضل طريقة لإعادة إرساء النظام والأمن على المستوى المحلي.

وهي بالتالي خطوة أولى حاسمة في تحقيق حياة أفضل للفلسطينيين، بل وأيضاً مستقبل غزة التي لم تعد تحت سيطرة حماس.

وفي نهاية المطاف، سوف يستغرق إعادة بناء غزة بعض الوقت. نحن لم نصل إلى هناك بعد. فما زال هناك الكثير من المفاوضات التي يتعين علينا القيام بها، وبينما نناقش في هذا المجلس، يستمر القتال، وينتظر هذا الاتفاق الموافقة السياسية الكاملة. تنتظر أسر الرهائن عودة هؤلاء الرهائن إلى ديارهم، وينتظر سكان غزة رفع الأهوال.

وفي الختام، قال وزير الخارجية البريطاني، لكن لا يزال يتعين علينا أن ندرك أهمية هذه اللحظة. لقد طال انتظارها ــ بصراحة، لقد استغرقت وقتاً طويلاً للغاية، وآمل بصدق أن تكون الآن الأساس للتقدم.

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