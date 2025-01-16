بعد 466 يوماً من الحرب، استقبل سكان قطاع غزة خبر إعلان وقف إطلاق النار بالهتاف والدموع.

قالت سيدة، قُتل ابنها خلال الحرب، لبي بي سي إنها شعرت بمزيج من الفرح والحزن عندما سمعت هذه الأنباء.

وأضافت: "الحمد لله، أهنئ شعبنا بهذه الهدنة، شعب غزة المحاصرة والمناضلة، وإن شاء الله يجري تنفيذها بالكامل".

كما أعرب رجل، في حديثه لبي بي سي عربي، عن شكره للدول العربية على ما بذلته من جهود ساعدت في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال: "كنا نخشى أن يأتي علينا الدور ونموت في هذه الحرب، ناهيك عن معاناتنا بسبب نقص الطعام والشراب، وعدم توافر المياه".

وأضاف: "نشكر الدول العربية على بذلها مثل هذه الجهود الكبيرة والضغط على إسرائيل لوقف الحرب ضدنا".

هذه بعض المشاهد من قطاع غزة واستقبالهم لخبر وقف إطلاق النار بعد حرب استمرت 15 شهراً:

Getty Images استقبل غزيون الخبر بالسجود والشكر لله

Getty Images تابع غزيون البث المباشر للمؤتمر الصحفي الذي يلقيه رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، داخل خيمة في خان يونس في جنوب القطاع

Getty Images إمرأة غزية ترحّب بالقرار بالـ"زغرودة" الفلسطينية تعبيراً عن الفرح

Getty Images تجمع فلسطينيون في حديقة المستشفى المعمداني الأهلي في مدينة غزة للاحتفال

Reuters احتفالات في غزة بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار

Reuters فلسطينيون يحتفلون بخبر وقف إطلاق النار في خان يونس

Getty Images نساء وأطفال يحتفلون في دير البلح وسط قطاع غزة

Getty Images احتفل بعض الغزيين أثناء مشاهدتهم للتلفاز في أحد شوارع خان يونس جنوب قطاع غزة

Getty Images من استقبال غزيين الخبر في دير البلح وسط غزة

Getty Images غزيون في خان يونس فور الإعلان عن وقف إطلاق النار

Getty Images غزيون يحملون العلم الفلسطيني محتفلين بوقف إطلاق النار