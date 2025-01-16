بعد 466 يوماً من الحرب، استقبل سكان قطاع غزة خبر إعلان وقف إطلاق النار بالهتاف والدموع.

قالت سيدة، قُتل ابنها خلال الحرب، لبي بي سي إنها شعرت بمزيج من الفرح والحزن عندما سمعت هذه الأنباء.

وأضافت: "الحمد لله، أهنئ شعبنا بهذه الهدنة، شعب غزة المحاصرة والمناضلة، وإن شاء الله يجري تنفيذها بالكامل".

كما أعرب رجل، في حديثه لبي بي سي عربي، عن شكره للدول العربية على ما بذلته من جهود ساعدت في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال: "كنا نخشى أن يأتي علينا الدور ونموت في هذه الحرب، ناهيك عن معاناتنا بسبب نقص الطعام والشراب، وعدم توافر المياه".

وأضاف: "نشكر الدول العربية على بذلها مثل هذه الجهود الكبيرة والضغط على إسرائيل لوقف الحرب ضدنا".

هذه بعض المشاهد من قطاع غزة واستقبالهم لخبر وقف إطلاق النار بعد حرب استمرت 15 شهراً:

استقبل غزيون الخبر بالسجود والشكر
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استقبل غزيون الخبر بالسجود والشكر لله
تابع غزيون البث المباشر للمؤتمر الصحفي الذي يلقيه رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، داخل خيمة في خان يونس في جنوب القطاع
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تابع غزيون البث المباشر للمؤتمر الصحفي الذي يلقيه رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، داخل خيمة في خان يونس في جنوب القطاع
إمرأة غزية ترحّب بالقرار بالـ"زغرودة" الفلسطينية تعبيراً عن الفرح
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إمرأة غزية ترحّب بالقرار بالـ"زغرودة" الفلسطينية تعبيراً عن الفرح
تجمع فلسطينيون في حديقة المستشفى المعمداني الأهلي في غزة للاحتفال
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تجمع فلسطينيون في حديقة المستشفى المعمداني الأهلي في مدينة غزة للاحتفال
احتفالات في غزة بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار
Reuters
احتفالات في غزة بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار
فلسطينيون يحتفلون بخبر وقف إطلاق النار في خان يونس
Reuters
فلسطينيون يحتفلون بخبر وقف إطلاق النار في خان يونس
نساء وأطفال يحتفلون في دير البلح وسط قطاع غزة
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نساء وأطفال يحتفلون في دير البلح وسط قطاع غزة
احتفل بعض الغزيين أثناء مشاهدتهم للتلفاز في أحد شوارع خان يونس جنوب قطاع غزة
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احتفل بعض الغزيين أثناء مشاهدتهم للتلفاز في أحد شوارع خان يونس جنوب قطاع غزة
من استقبال غزيين الخبر في دير البلح وسط غزة
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من استقبال غزيين الخبر في دير البلح وسط غزة
غزيون في خان يونس فور الإعلان عن وقف إطلاق النار
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غزيون في خان يونس فور الإعلان عن وقف إطلاق النار
غزيون يحملون العلم الفلسطيني محتفلين بوقف إطلاق النار
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غزيون يحملون العلم الفلسطيني محتفلين بوقف إطلاق النار
أطفال في مدينة غزة في القطاع يبكون فرحاً بعد الإعلان
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أطفال في مدينة غزة في القطاع يبكون فرحاً بعد الإعلان