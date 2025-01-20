إيلاف من واشنطن: بدأ مساء اليوم الاثنين، حفل تنصيب دونالد ترامب باعتباره الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأميركية في قاعة الروتوندا داخل مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن.

وأدى جي دي فانس يؤدي اليمين الدستورية نائبا للرئيس أمام رئيس المحكمة العليا، وعقب ذلك، أدى الرئيس دونالد ترامب اليمين الدستورية، لينصب الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت "نيويورك بوست" الشعبية واسعة الانشار والداعمة لترامب بقوة صورة مركبة تعبر عن جوانب الحدث في لقطة واحدة، حيث ظهر ترامب بقبضة الفخر والقوة، فخر بالعودة من بعيد إلى سدة الحكم من جديد بعد مشوار انتخابي ملتهب، شهد محاولة اغتياله، وقوة في مواجهة كل من سيحاول الوقوف أمام مشروعه الكبير لتغيير أميركا، وتخليصها من سلبيات عهد الرئيس السابق جو بايدن، حيث قرر ترامب أن تكون "أميركا عظيمة من جديد"، بل إنه قالها في حفل التنصيب "العصر الذهبي لأميركا سوف يبدأ الآن".

أما الجزء الثاني من الصورة فإنه يتعلق بقبلة طبعها ترامب على خد زوجته ميلانيا ترامب في يوم مجده الكبير، وهي السيدة التي وقفت إلى جانبه في مواجهة كافة العواصف طوال مسيرته السياسية المثيرة للجدل، وخاصة ما يتعلق بقضايا العلاقات النسائية، وغيرها.

أما ثالث أجزاء الصورة فإنه يتمثل في الحديث الجاد مع النائب جي دي فانس، وهو مؤشر على بداية العمل من الثانية الأولى في ولاية ترامب الثانية، وكأنه يقول لأميركا والعالم :"لا نملك رفاهية اهدار الوقت"

ماذا قال ترامب؟

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الاثنين، في كلمته عقب تنصيبه رئيسا للبلاد، بأن العهد الذهبي للولايات المتحدة بدأ الآن.

وأضاف ترامب: "سأضع أمريكا أولا.. سنستعيد أمننا وسيادتنا وميزان العدالة، أمريكا ستصبح قريبا أقوى وأكثر استمرارية عما كانت عليه في السابق".

وأكد أنه "علينا أن نكون صادقين إزاء التحديات التي نواجهها وأعداؤنا يحاولون التأثير على الكثير من أمورنا".

الهجوم الحاد على بايدن

وهاجم ترامب إدارة سلفه جو بايدن، خلال حفل تنصيبه، مؤكدا أن الحكومة فشلت في حماية المواطنين الذين يلزمون بالقانون بينما دافعت عن مجرمين مدانين.

وقال ترامب: "حكومتنا فشلت في حماية مواطنينا الذين يلزمون بالقانون بينما دافعت عن مجرمين مدانين، لدينا حاليا حكومة تستطيع مواجهة الأزمة في بلدنا، وشاهدنا النيران التي كانت تلتهم المنازل في كاليفورنيا ولم يكن لنا أي رد فعل".

وأضاف: " نحن عاجزون عن تقديم أي رعاية صحية للكثير من أبناء شعبنا وهذا الأمر سيتغير تماما.. منذ هذه اللحظة فإن الانهيار الأمريكي قد انتهى".