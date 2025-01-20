إيلاف من واشنطن: غلاف التايم ليس غلافاً عادياً عابراً، فهو في العرف السياسي يمثل الحاضر، ويضرب موعداً مع التاريخ، ويبرم اتفاقية تناغم مع التوثيق، والمثير في الأمر أن أغلفة التايم عادة تحتمل جميع التفسيرات، الإيجابي منها والسلبي، وكأنها تجعل القارئ حكماً له مطلق الحرية في أن يرى الغلاف كيفما شاء.

وحينما نرصد تاريخ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مع أغلفة التايم، فإننا نرى تاريخ ترامب مختصراً.

يظهر غلاف العدد الجديد من مجلة تايم، المخصص لحفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب وهو يزيل متعلقات الرئيس جو بايدن من على المكتب الرئاسي، داخل المكتب البيضاوي بذراعه، مما أدى إلى طيران نظارة بايدن الشمسية، وهو مشهد واقعي من وجهة نظر البعض، لأنه تجاوز بوضوح المعاني الرمزية، حيث ينوي ترامب نسف الكثير من إرث بايدن، وهو دائماً ما كان يقول عن عصر بايدن إنه الأسوأ لأميركا.

كما أن الغلاف يحتمل تفسيراً آخر مفاده أن الفوضى تعود بعودة ترامب، وتفسير ثالث يقول إن هذا الرجل هو الأكثر قدرة على التغيير، وكما يقولون في أميركا في وصفه "ترامب هو القوة غير المتوقعة للتغيير".

وهذا الغلاف هو الرابع للمجلة من تصميم الفنان تيم أوبراين، الذي سبق أن صور ترامب جالسا أو عائما فوق المكتب الشهير في سلسلة متتالية باستخدام مستويات المياه المرتفعة باستمرار كرمزية للفوضى أو الاضطرابات في ولايته الرئاسية الأولى.

تم نشر الغلاف الأول للسلسلة في شباط (فبراير) 2017، بعد شهر من تنصيب ترامب لأول مرة، مصحوبًا بالنص "لا يوجد شيء يمكن رؤيته هنا".

ويظهر ترامب جالسا، وأصابعه مشدودة، بينما تتدفق عاصفة مطيرة مما يتسبب في تمايل ربطة عنقه وشعره الأشقر بقوة في الريح.

نُشر الغلاف الثاني في نيسان (أبريل) 2018 مع تعليق من كلمة واحدة "ستورمي" وتم إصداره وسط أنباء عن علاقته المزعومة بالتراضي في عام 2006 مع ممثلة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد، المعروفة أيضًا باسم ستورمي دانييلز، ودفعها اللاحق لمحامي ترامب السابق مايكل كوهين.

الصورة متطابقة تقريبًا مع الغلاف الأول، إلا أنها تُظهر أن مستوى الماء ارتفع فوق الجزء العلوي من المكتب الحاسم.

وبعد أقل من ستة أشهر، في أيلول (سبتمبر) 2018، ظهرت الصورة الثالثة في السلسلة، حيث ظهر ترامب عائما خارج الإطار، في حين كان المكتب البيضاوي مليئا بالمياه تماما. ورافقت الصورة عبارة "في العمق".

غلاف اليوم.. فوضى أم تنظيف وتغيير؟



عرضت المجلة الشهيرة الغلاف الجديد في منشور على موقع X الأحد، وتحدثت عن قصة الغلاف بعنوان "عودة اضطراب دونالد ترامب".

يصف المقال ترامب بأنه "قوة غير متوقعة للتغيير" ويعترف بأنه "مهما كان رأي المرء فيه، فقد غير أميركا بطرق لا يمكن تصورها قبل عقد من الزمان".

ويبدو أن أولئك الذين ينظرون إلى ترامب بشكل إيجابي فسروا الغلاف الحالي للتايم باعتباره إعلاناً عن التخلي عن القديم واعتماد الجديد مع تغير إدارة المكتب البيضاوي.

وكتب أحد أنصار ترامب ردا على مقال مجلة تايم: "الكبار هم المسؤولون الآن"، وقال شخص آخر: "حسنًا، فلنبدأ العمل. هناك فوضى عارمة يجب تنظيفها".

لكن منتقدي ترامب فسروا الصورة على أنها تصوره كعامل للفوضى، يقوم بشكل عشوائي بإلغاء الوضع الراهن ومعايير الإدارات السابقة.

وكتب أحد مستخدمي X القلقين: "هنا تأتي الفوضى"، وقال شخص آخر غاضبًا: "في يوم من الأيام، سوف ينظر إلى أغلفة مجلة تايم هذه بنفس الطريقة التي ينظر بها إلى الدعاية السوفييتية اليوم، إنها حقيرة تمامًا!"

في كانون الأول (كانون الأول)، أطلقت المجلة على ترامب لقب " شخصية العام " السنوية - مما أثار إدانة سريعة من القراء الذين دعموا نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات قبل بضعة أسابيع.