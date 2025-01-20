إيلاف من القدس: لازالت حماس تتمتع بسيطرة قوية على كل جوانب غزة، من وسائل الإعلام المحلية إلى المستشفيات والمدارس، وغيرها، ومن المؤكد أن حماس سوف تستغل كل هذا للمساعدة في تصوير الأمر على أنه انتصار للحركة.

يبدو أن حماس تخرج من الأنفاق والأنقاض في غزة لتثبت أنها لم تفقد السيطرة على معظم المنطقة على الرغم من خمسة عشر شهراً من الحرب. ورغم أن حماس عانت من العديد من الضربات من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي ، إلا أنها تمكنت من تجنيد أعضاء جدد، بل إنها أبقت الشاحنات والسيارات جاهزة للعودة إلى الشوارع وإظهار وجودها.

شرطة حماس.. أين هي؟

وتظهر مقاطع فيديو من المفترض أنها من غزة المجموعة وهي تتجول في شاحنات صغيرة بيضاء. وتظهر مقاطع الفيديو مجموعات كبيرة من الرجال المسلحين وهم يلوحون للحشود أو يقفون ويجلسون على مركبات تجوب بهم الشوارع. كما عادت شرطة حماس، وهي ذراع الجماعة، إلى الظهور، لقد كانت موجودة طوال الحرب، لكن وجودها لم يكن واضحًا في بعض المناطق.

طوال فترة الحرب، اشتكى بعض المسؤولين في المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية الأخرى من أن افتقار حماس إلى الشرطة، أو استهدافها من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي، كان يؤدي إلى انهيار القانون والنظام. وفي الأساس، تفضل العديد من المجموعات المرتبطة بالمجتمع الدولي والتي تعمل في غزة العمل مع حماس وشرطتها.

وقد عرضت وسائل إعلام فلسطينية مثل قدس صوراً ومقاطع فيديو من غزة، تصور هذا على أنه انتصار لحماس. كما تصور هذه المقاطع على أنها تظهر "فصائل فلسطينية"، وليس حماس فقط. كما تظهر أيضاً مدنيين يحتفلون إلى جانب المسلحين.

يقولون إنهم انتصروا

كما نشرت وكالة شهاب الإعلامية ، المرتبطة بحماس، مقاطع فيديو تظهر "النصر" الذي تدعيه في غزة. ويظهر أحد هذه المقاطع حشودًا من مسلحي حماس في مقطع فيديو منمق، تم إنتاجه بوضوح لهذه اللحظة، ويبدو أن الرجال يخرجون من نوع من الأنفاق.

وتظهر صورة أخرى نشرها شهاب يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر)، حيث تسحب حماس جنديًا إسرائيليًا مصابًا من دبابة دمرتها الحركة، وتقارنها بصورة حماس وهي ترفع بنادقها فوق شاحنات بيضاء في غزة، معلنة النصر.

كما تعرض العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية والناشطين صوراً من غزة، بما في ذلك قناة الجزيرة والسكان المحليين في غزة، وربما تكون مقاطع الفيديو هذه مخصصة للدعاية في بعض الحالات، ولكن الرسالة العامة واضحة. فقد خرجت حماس من الأنفاق في غزة ومن بين الأنقاض في بعض المناطق، وهي تسيطر بوضوح على الأمور. ولم تختف الجماعة قط ولم يتم تفكيكها قط.

في مارس/آذار 2024، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يقول إنه "فكك" 20 من أصل 24 كتيبة لحماس. والواقع أن التفكيك لا يعني التدمير". والواقع أن التفكيك لا يعني التدمير. فقد عادت حماس إلى الظهور بسرعة. وهذه ليست جماعة يبدو أنها تكبدت خسائر فادحة كما صورها البعض، أو أنها كانت قادرة على تعويض معظم الخسائر والحفاظ على القيادة والسيطرة.

التاريخ يعيد نفسه

وهذا ليس مفاجئاً؛ فقد فعلت حماس الشيء نفسه بعد جولات أخرى من القتال. فقد نشأت حماس في أواخر الثمانينيات، وخاصة في غزة. واستمرت في اكتساب الدعم في التسعينيات، حيث عارضت اتفاق أوسلو للسلام. وبعد الانتفاضة الثانية، خرجت أقوى، على الرغم من خسارتها للعديد من قادتها بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية.



ثم سيطرت حماس على غزة في عام 2007 بعد فوزها في الانتخابات الفلسطينية. واستمرت في الظهور بعد حربي 2009 و2014. وفي مايو/أيار 2021، أظهر صراع قصير مع إسرائيل مرة أخرى كيف أن إسرائيل غالبًا ما تقلل من شأن حماس.

في ذلك الوقت، تم تصوير جيش الدفاع الإسرائيلي على أنه يتمتع بسجل مثير للإعجاب في ضرب أنفاق حماس. وذكر أحد التقارير أن إسرائيل "دمرت" شبكة أنفاق حماس تحت الأرض. وذكر تقرير آخر من صحيفة إسرائيل اليوم أن إسرائيل دمرت 100 كيلومتر من أنفاق حماس وقضت على 25 من "القادة". في الواقع خرجت حماس سالمة من هذا الصراع.

إن حماس تنطلق بسرعة في غزة لتفرض سيطرتها وتستعرض قدراتها. وهي تريد أن تصور ذلك على أنه انتصار كبير، حتى وإن تكبدت خسائر كثيرة. وهي لا تريد أن ينشأ أي فراغ أو أي مناطق تفقد فيها السيطرة.

حشد الجماهير

ومع انسحاب قوات الدفاع الإسرائيلية، تريد حماس الدخول بسرعة. فهي لا تريد أن يتصور أحد في غزة أن حماس ضعيفة أو أن يكون لديها مجال لانتقادها. وسوف تعمل حماس على حشد الجماهير للخروج والهتاف. ثم تحاول استغلال هذا.

إن حماس سوف ترغب في البدء في معالجة مسألة إعادة الإعمار ودعوة وسائل الإعلام إلى محاولة إبراز حجم الدمار الذي خلفته هذه العملية. وسوف تتولى آلة حماس الإعلامية تنسيق كل خطوة على الطريق. ذلك أن حماس تتمتع بسيطرة مذهلة على كل جانب من جوانب غزة، من وسائل الإعلام المحلية إلى المستشفيات والمدارس. وسوف تعمل حماس على حشد كل هذا لتصويره على أنه انتصار للحركة.

