حضر رجال دين مراسم حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل مبنى الكونغرس، حيث ألقوا خلاله خطابات وصلوات أمام المدعوين.

وأقسم ترامب برفع يديه اليمنى على نسخة من الكتاب المقدس ورثها من والدته، خلال تنصيبه لمنصب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

وبدأ العمل رسمياً بتقليد حضور رجال الدين في مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي، منذ حفل تنصيب الرئيس فرانكلين روزفلت في عام 1933، عندما تمت دعوة أول رجل دين لإلقاء صلاة خلال المراسم.

وقبل ذلك، لم يكن هناك التزام واضح بدعوة رجال الدين إلى المراسم، لكن الرؤساء كانوا يلتزمون بأداء القسم عل الكتاب المقدس، وهو تقليد بدأه الرئيس جورج واشنطن في أول حفل تنصيب عام 1789.

واختار ترامب رجال دين يمثلون ديانات ثلاث، وهي الإسلام والمسيحية واليهودية لحضور حفل تنصيبه، فمن هم هؤلاء الرجال؟

يشغل الحاخام بيرمان منصب رئيس جامعة يشيفا (جامعة يهودية في نيويورك)، وتحدّث في كلمته أثناء الحفل عن عودة 3 رهينات إسرائيليات كن محتجزات لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وأشاد بيرمان الذي ارتدى قبعة يهودية وشريطاً أصفراً لإظهار دعمه للرهائن، بترامب في مساعدته على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال بيرمان الذي لم يتحدث علناً عن دعم ترامب خلال الانتخابات، إنه يتطلع أن يجلب الرئيس الأمريكي الجديد السلام بين إسرائيل ومزيد من الدول العربية في الشرق الأوسط خلال ولايته الثانية.

وخلال ولاية ترامب الأولى، وقعت اتفاقات "أبراهام" التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل دول عربية وهي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

أمضى بيرمان قرابة 14 عاماً في المركز اليهودي، وهي جماعة أرثوذكسية حديثة تقع في الجانب الغربي من مانهاتن، قبل أن ينتقل إلى إسرائيل في عام 2008، ثمّ عاد إلى الولايات المتحدة في عام 2017.

وفي إسرائيل، حصل بيرمان على درجة الدكتوراة في الفكر اليهودي من الجامعة العبرية في القدس، وترأس مركز هيخال شلومو للتراث اليهودي في القدس، ودرّس في كلية هرتسوغ، وهي كلية للمعلمين تقع في ألون شفوت، وهي مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.

على الرغم من ورود اسمه في قائمة المدعوين وكان مخططاً أن يلقي كلمة خلال مراسم التنصيب، غاب الإمام الشيعي هشام الحسيني، وهو مدير مركز كربلاء للتعليم الإسلامي في مدينة ديربورن في ولاية ميشغان، عن حفل تنصيب ترامب.

ولم يوضح البيت الأبيض سبب غيابه إلاّ أن ناشطين على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) قالوا إن إلغاء حضور الحسيني بسبب "رفضه وصف حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية في عام 2007".

Hosham al-Husseini, an Iraqi Shiite imam, was pulled from the inauguration last minute after it was discovered that in 2007 he refused to describe Hezbollah as a terrorist organization. He was supposed to give a benediction after Rabbi Dr. Ari Berman. pic.twitter.com/YbKLNhq7Su