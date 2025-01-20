إيلاف من موسكو: هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأميركي دونالد ترامب بمناسبة تنصيبه، وأكد انفتاح موسكو على الحوار مع الإدارة الأميركية الجديدة بشأن أوكرانيا.

الرئيس الروسي يؤكد أنه يتفق مع الرئيس الأميركي المنتخب بشأن ضرورة تجنب حرب عالمية ثالثة، وأعلن بوتين، الاثنين، أنه مستعد للحوار مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، وأضاف بوتين: "نرحب برغبة ترامب في فتح قنوات تواصل مباشرة مع روسيا".

وقال بوتين خلال اجتماع مع وزرائه بثه التلفزيون الروسي "نحن منفتحون أيضا على الحوار مع الإدارة الأميركية الجديدة" بشأن النزاع في أوكرانيا.

وشدد الرئيس الروسي بالقول: "إننا سنناضل بالطبع من أجل مصالح روسيا ومصالح الشعب الروسي".

وعن الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ شباك (فبراير) 2022، قال بوتين: "نريد سلاما مستداما مع أوكرانيا"، إلا أنه أكد أن موسكو ستستمر في القتال من أجل مصالح روسيا.

وأضاف: "أؤكد أن الهدف لا ينبغي أن يكون هدنة قصيرة.. بل سلام دائم يقوم على احترام المصالح المشروعة للجميع".

ترامب يريد الحوار بدلاً حديث الحرب

وأعرب دونالد ترامب عن نيته التحاور مع كل من أوكرانيا وروسيا لتجنب "حرب عالمية ثالثة"، ورحب بوتين برغبة ترامب في تفادي حرب عالمية ثالثة، قائلا "نرحب بالطبع بهذا الموقف، ونهنئ الرئيس المنتخب للولايات المتحدة على تنصيبه في مهامه".

هذا وأفادت شبكة "سي إن إن" CNN الأميركية، في وقت سابق الإثنين، بأن الرئيس الأميركي ترامب كلف مساعديه بالإعداد لمكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي بوتين، بعد أيام من تنصيبه المقرر اليوم الاثنين.

ونقلت "سي إن إن" عن مصادر مطلعة القول، أن المحادثة ستتمحور حول عقد لقاء شخصي بين الزعيمين في الأشهر المقبلة، بهدف محاولة وضع حد للحرب في أوكرانيا. وأضافت أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد تم تحديد موعد لإجراء المحادثة أم لا.